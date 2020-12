Errol Spence Jr. vs. Danny García: pronósticos y en qué canal ver pelea por títulos mundiales wélter

Errol Spence Jr. y Danny García se miden este sábado 5 de diciembre en el marco de un combate correspondiente a los títulos mundiales de peso wélter en el AT&T Stadium de Arlington. El popular 'The Truth' pone en juego sus cinturones del CMB y la FIB , por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta pelea, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Considerado como el enfrentamiento del año, Errol Spence Jr. afronta este nuevo reto en su carrera con la mente puesta en salir victorioso en Texas cuando se mida a Danny García. A sus 30 años, el boxeador estadounidense es reconocido como uno de los mejores de la escena en la categoría de peso wélter, y ahora buscará demostrarlo ante su rival de ascendencia latina.

Danny García o 'Swift', como es conocido en el mundo del boxeo, ostenta un récord de 36 victorias (21 por nocaut) y apenas dos derrotas, una marca que lo hace digno de retar a Errol. Es más, García sabe muy bien lo que es ser campeón, puesto que él ya había logrado el título wélter de la CMB que ahora carga Spence Jr. ¿Lo recuperará?

�� @ErrolSpenceJr is in historic company holding the IBF Welterweight belt!



He looks to continue this streak tomorrow night, buy #SpenceGarcia PPV now: https://t.co/mEn4sA91q6 pic.twitter.com/gRhYiLD7Dk — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) December 4, 2020

¿A qué hora pelean Errol Spence vs. Danny García?

Día: Sábado 5 de diciembre

Hora: 19:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT) / 18:00 hs (México)

Lugar: AT&T Stadium, Arlington

Errol Spence Jr. vs. Danny García: cara a cara

Tras un año de ausencia producto de un accidente sufrido en octubre del año pasado, Errol Spence Jr. vuelve a la acción para cerrar el 2020 de la mejor manera posible: tratando de conservar su invicto de 26 triunfos sin empates ni derrotas. No obstante, Danny García no será un hueso fácil de roer para el campeón.

Con la experiencia de su lado a sus 32 años de edad, Danny García tiene a su favor el llegar al AT&T Stadium con más ritmo que su rival. Y es que el boxeador viene de vencer por decisión unánime al ucraniano Ivan Redkach en enero de este año. Dicho esto, no cabe duda de que el combate contra Errol Spence promete estar lleno de emociones y grandes momentos.

Horarios por países del Errol Spence-Danny García

- Perú: 19:00 horas

- Ecuador: 19:00 horas

- Colombia: 19:00 horas

- México: 18:00 horas

- Argentina: 21:00 horas

- Chile: 21:00 horas

- Paraguay: 21:00 horas

- Uruguay: 21:00 horas

- Venezuela: 20:00 horas

- Bolivia: 20:00 horas

¿Dónde ver en vivo el Errol Spence vs. Danny García en USA?

La pelea por los títulos de peso wélter entre Errol Spence Jr. y Danny García a disputarse el sábado 5 de diciembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. PPV (FOX Sports) será el encargado de pasar el encuentro en USA, mientras que ESPN hará lo propio en México.

Cartelera completa del evento Errol Spence vs. Danny García

- Errol Spence vs. Danny García (Títulos mundiales de peso wélter de la FIB y el CMB)

- Sebastián Fundora vs. Jorge Cota (Peso súper wélter)

- Eduardo Ramírez vs. Miguel Flores (Peso pluma)

- Josesito López vs. Francisco Santana (Peso wélter)

- Isaac Alvear vs. Sakaria Lukas (Peso súper pluma)

- Fernando García vs. Juan Tapia (Peso pluma)

- Frank Martin vs. Tyrone Luckey (Peso ligero)

- Vito Mielnicki Jr. vs. Steven Pulluaim (Peso wélter)

- Burley Brooks vs. Marco Delgado (Peso súper mediano)

Errol Spence Jr. vs. Danny García: pronósticos de la pelea

Como era de preverse, Errol Spence Jr. es claro favorito a quedarse con la victoria este sábado cuando enfrente a Danny García. El popular 'The Truth' tiene -477 de probabilidades de ganar, mientras que su rival tiene probabilidades de +350. En esta misma línea, que Spence Jr. logre noquear a García tiene un pago de +340.

Resultado Ganador KO Errol Spence Jr. -477 +340 Danny García +350 +750

* Cuotas a través de FanDuel

Lee También