Errol Spence opinó sobre la decisión de Manny Pacquiao de enfrentar a McGregor

El próximo 5 de diciembre, Errol Spence hará su regreso a los cuadriláteros tras recuperarse milagrosamente del violento accidente automovilístico que sufrió con su Ferrari en octubre del año pasado, tan solo unas semanas después de haber derrotado a Shawn Porter en decisión dividida de los jueces, para defender con éxito su cinturón de peso wélter de la FIB y conquistar el del CMB.

Su rival para el combate que tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, será nada menos que Danny García, excampeón de la división que pese a no atravesar los mejores años de su carrera siempre es un escollo duro para cualquiera, por talento, por pegada y por experiencia.

Pero parece ser que Errol Spence está mirando todavía más allá y pensando en la posibilidad de sumar en 2021 un nuevo cinturón a su colección. "Después de esta pelea, por supuesto que me gustaría pelear contra Manny Pacquiao. Él está saliendo, así que me encantaría. Es una leyenda viviente y nunca pelee contra alguien de ese calibre. No es solo una estrella del boxeo, es un ícono", expresó Spence en diálogo con The Sun.

Y agregó: "Poder pelear contra Pacquiao sería diferente a todo y me pondría en otro lugar a nivel de popularidad. Ha estado en este deporte por más de 20 años. Incluso fuera de este deporte, todos saben quién es Manny Pacquiao, un ícono. Sería una gran pelea para mí".

Sin embargo, Errol Spence parece resignado a no ser él quien enfrente al filipino ya que todo indica que su lugar lo ocupará el dos veces campeón de UFC Conor McGregor: "No lo culpo, Manny Pacquiao se ganó ese derecho. Se ganó su derecho a ganar dinero y pelear con quien quiera pelear, porque peleó con quien estaba alineado para pelear con él. No estoy enojado por eso, si tuviera 40 y tantos y me ofrecieran esa cantidad de dinero para pelear con Conor McGregor, yo también tomaría la pelea", concluyó.

