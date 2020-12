Errol Spence planea hacer tres peleas el año próximo

Errol Spence volvió a escena con una gran victoria el último sábado. Se probó a él mismo pero también a todos en el mundo del boxeo que el accidente automovilístico que sufrió en octubre del año pasado, en el que salvó su vida de milagro, no le ha dejado secuelas a la hora de subir al ring y terminó imponiéndose por decisión unánime a un rival de probada jerarquía como Danny García.

El campeón mundial de peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo cree, además, no haber dejado ningún tipo de duda en relación a quién es el mejor en la división, después que Terence Crawford se adjudicara ese mérito por haber derrotado a Kell Brook.

Y parece que lo que sigue para Spence será un 2021 con mucha acción, como para empezar a recuperar algo de ese tiempo perdido entre la rehabilitación y la llegada al mundo de la pandemia de coronavirus. Pues su padre dijo que están planeando hacer tres peleas el año próximo.

The Truth está en la misma sintonía, ya que no quiere volver a pasar tanto tiempo sin pelear después de una experiencia que, según reconoció, fue de las más satisfactorias de su carrera. "El sentimiento de alegría que sentí fue aún más satisfactorio que cuando fui declarado campeón por primera vez en mayo de 2017", señaló a The Gleaner.

Al igual que expresó su padre, Spence dijo que "2021 será un año atareado". La pelea que quieren ver todos los fanáticos es ante Terence Crawford, para unificar cinturones en la división; aunque Bud ya ha declarado en reiteradas ocasiones que su próximo objetivo es Manny Pacquiao.

