Errol Spence rechazó un rival por considerar que nadie lo conoce

Hace algunas semanas atrás, el cubano Yordenis Ugas expresó su deseo de volver a tener oportunidad de pelear por un título mundial en la división de peso wélter, apuntando a Errol Spence Jr, dueño de los cinturones de la FIB y el CMB, como un rival al que le gustaría enfrentarse.

Consultado al respecto, The Truth calificó a Ugas como un buen peleador, pero pasó por alto su oferta por considerar que no es el tipo de rival que está buscando en este momento. "Es un muy buen luchador, un tipo que siempre está extremadamente concentrado. Siempre está entrenando, siempre está en forma. Pero en cuanto a los grandes nombres que busco, él no es uno de ellos", señaló en diálogo con Showtime.

Y agregó: "Tal vez sea ese su único problema. Quiero decir, él no es Danny García, no es Pacquiao, no es Terence Crawford. Una vez que llegue allí, una vez que esté detrás de mí, me daré la vuelta y lucharemos. Pero en este momento no es un tipo al que voy a llamar a luchar".

Spence: Ugas Is A Great Fighter; But Outside Of Hardcore Fans, Nobody Knows Him https://t.co/5JvuNGNVlR pic.twitter.com/QRoS3071af — BoxingScene.com (@boxingscene) June 8, 2020

Ugas está tercero en el escalafón de retadores del CMB, donde reina Spence, y número uno por la AMB, donde el cinturón pertenece a Manny Pacquiao. Sin embargo, por el momento ninguno de estos dos campeones de la división de peso wélter lo tiene en sus planes.

El cubano, de 33 años, deberá resignarse de momento y buscar otros rivales para volver al cuadrilátero. Cabe recordar que ya ha peleado este año, en febrero, derrotando al estadounidense Mike Dallas Jr, quien se retiró en el séptimo asalto.

