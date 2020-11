Errol Spence respondió al llamado de Keith Thurman

El próximo 5 de diciembre, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Errol Spence no solo hará su regreso a los cuadriláteros en tiempos de pandemia; sino que además realizará también su primera pelea desde el violento accidente automovilístico en el que se vio involucrado en octubre del año pasado y en el que salvó su vida de milagro.

El campeón de peso wélter de la Federación Internacional de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo no ha querido guardarse nada para esa vuelta y es por eso que desoyó aquellas recomendaciones que le sugerían empezar con una pelea de readaptación, ante algún peleador que no forme parte de la élite. Por el contrario, eligió al excampeón mundial Danny García, siempre peligroso más allá de que pareciera que sus mejores años ya han pasado.

Pero Spence ha recibido también, pensando ya en el año próximo, el llamado de otro excampeón mundial como Keith Thurman, quien en julio de 2019 fue despojado del cinturón de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo por el legendario Manny Pacquiao, quien lo derrotó por decisión dividida de los jueces en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Sin embargo, The Truth no parece estar interesado en darle a Thurman esa oportunidad. "No me agrada. Es un chico que nunca me gustó. Hay muchos boxeaores por ahí que simplemente no me importan. Pero él simplemente no me agrada. Siento que es falso. Así que Thurman, no sucederá", le dijo a Brian Custer.

Keith Thurman había dicho, también en el podcast de Custer, que Spence debería enfrentarlo o abandonar la división de las 147 libras. Al respecto, Spence no tuvo ningún reparo en demostrar su más absoluto desinterés: "Supongo que me moveré hacia arriba o hacia abajo", ironizó.

