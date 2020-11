Escándalo: Dillian Whyte no cree que Povetkin tenga coronavirus

La novela empezó a la salida de la cuarentena en Europa, después que Dillian Whyte se pasara varios meses reclamando su oportunidad de hacer valer el status de retador mandatorio al título que ostenta Tyson Fury que le había concedido el CMB. Sin embargo, debió conformarse con un enfrentamiento ante Alexander Povetkin que, dijeron, funcionaría como una especia de eliminatoria para esa pelea.

Pero el 22 de agosto todo se puso negro para el británico, porque tras dominar durante los primeros cuatro asaltos, incluso después de mandar dos veces a la lona a su rival en el cuarto, recibió un uppercut brutal que lo mandó a dormir y, desde ese momento, empezó a frustrar todos sus planes.

Apenas recuperó la conciencia, Dillian Whyte pidió revancha y su promotor Eddie Hearn no tardó en conseguirlo. Se pactó entonces un nuevo cara a cara para el 21 de noviembre. Sin embargo, todo debió aplazarse después que desde el equipo de Povetkin anunciaran que el ruso se había contagiado de coronavirus.

El escándalo, entonces, se desató ahora que el británico no cree en el diagnóstico de su rival y acusa a todo su equipo de estar mintendo con el único objetivo de ganar tiempo en la preparación: "Personalmente, no creo que tenga COVID. Creo que solo necesitaba más tiempo para prepararse, porque sufrió mucho daño en la primera pelea", dijo en diálogo con Sky Sports.

Y agregó: "Estaba en mi etapa máxima ahora, así que no puedo simplemente estrellarme y dejar que todo se apague. Tengo que mantener el motor caliente y seguir entrenando, pero no tan duro. Mantengo la misma intensidad, pero no el volumen. Querían más tiempo, o lo que sea. Más tiempo para mí. Más tiempo para aprender, vincularme con mi equipo y seguir mejorando".

