Famosos que están irreconocibles

¿Quién iba a pensar que las siguientes personalidades iban a terminar de la siguiente manera? Ni los seguidores, ni los propios familiares y ni ellos mismos iban a pensar en que su rostro o forma física variara tanto a causa de cirugías, operaciones u otros tratamientos médicos.

Son difíciles las decisiones que estos famosos, los cuales conocerán a continuación, tomaron por sí solos o por recomendaciones de terceros en base a sus preferencias o gustos estéticos por verse mejor, quitarse años de vida al eliminar arrugas en la piel o continuar saliendo en primera plana de los medios de comunicación tradicionales como les gustó siempre.

Por estas razones, les presentamos a aquellas personas públicas del mundo del espectáculo, como Zooey Deschanel y Silvia Pinal, entre otros, que el paso del tiempo los transformó, lamentablemente, en irreconocibles para el público en general.

21. Lo último que perdió fue la belleza

Antes. Fuente: Getty Images

Sin lugar a dudas, la carrera de Gina Lollobrigida es intachable, gracias a los premios que fue cosechando a los largo de su extensa y variada trayectoria en el mundo de la moda y del espectáculo: 5 David de Donatello y un Globo de Oro. Toda una vida liga a la televisión y el cine, la italiana de 93 años ya se alejó definitivamente de las cámaras y los flashes.

Gina Lollobrigida

Después. Fuente: Getty Images

¡No, señor! La primera foto no es Photoshop, es totalmente verídica. ¡Ah, no cree! OK! El paso del tiempo le pasó factura a Gina como a todos, pero a ella le jugó un poco mejor que al resto: su belleza se mantuvo por muchos años y, dentro de todo, está intacta para sus amigos y seguidores desde sus inicios. Obviamente, como la esperanza, la belleza es lo último que se pierde, sino pregúntenle a la actriz en cuestión.

20. ¿Qué te hicieron, Joel?

Antes. Fuente: Getty Images

Oriunda de Nueva York, y con 35 años, Alexa Ray Joel cuenta en su currículum de elite con varias profesiones vinculadas entre sí, debido a la música, su gran pasión: pianista, compositora y cantante. Por su parte, la estadounidense también un EP Sketches que dio mucho de qué hablar entre sus seguidores en todo el mundo.

Alexa Ray Joel

Después. Fuente: Getty Images

Lo único que la mantiene intacta es el pelo largo que nunca se lo cortó, pero las operaciones y el color de pelo la distinguen bastante de cómo se terminó haciendo famosa. Más operadas de los senos y, sin dudas, también del rostro (más estirado de lo normal), bien podría caberle un Photoshop a una de las dos fotos. Otra muestra más de que la cirugía le ganó al dejarse llevar y ver qué pasa.

19. Se cortó el flequillo y...

Antes. Fuente: Getty Images

Actriz, cantante, modelo,compositora y productora, entre otros oficios. Todo eso y más supo transitar la californiana de 41 años, Zooey Deschanel, a lo largo de su carrera musical y actoral, en la cual se dio el lujo y el enorme placer de conseguir un premio para su colección personal: un TV Land Award bien merecido.

Zoeey Deschanel

Después. Fuente: Getty Images

Con motivo de ser tendencia en las redes sociales, Zooey decidió cortarse lo único que la diferenciaba del resto de sus colegas, el flequillo. De grandes ojos azules y mucho sentido del humor para las comedias, se quitó dicha parte del cabello y se tiñó de rubia muchas veces. ¿Tenías otra razón o fue la única que se te pasó por la cabeza, Deschanel?

18. Ella se considera una Sex Bom, ¿ustedes?

Antes. Fuente: Getty Images

¿Quién no conoce a Pamela Anderson? Seguramente que muchos la habrán escuchado nombrar en algún canal, radio o leído en el diario de todos los días. 53 años y nacida en Canadá, ella realizó de todo un poco en su vida profesional: películas, comerciales, comedias, telerrealidad y posó como mujer playboy en varios momentos.

Pamela Anderson

Después. Fuente: Getty Images

Seguramente, si colocamos ambas fotos juntas, cualquiera dirá que son dos personas diferentes y solo el color de pelo es el nexo entre ambas. Sin embargo, ella aún se considera una sex bom a los 50 años. ¡No lo creo! Ustedes me dirán por qué y acá están las justificaciones: bótox en el rostro y se puso implantes de silicona en sus senos varias veces (es amante de la cirugía plástica desde siempre).

17. Adicciones 1 - Moss 0

Antes. Fuente: Getty Images

Su nombre completo es Katherine Ann Moss. Su edad es 47 años y su lugar de nacimiento es Gran Bretaña. Comenzó como modelo estelar en 1992 y desde entonces no paró de escalar posiciones en el ranking de mujeres más bellas del mundo. Y todo se lo debe a Calvin Klein.

Katherine Ann Moss

Después. Fuente: Getty Images

Su adicción al alcohol y a las drogas, como gran parte de los famosos del espectáculo o el arte, resultaron devastadores para su físico y autoestima. La segunda foto lo dice todo: pálida, operada de la nariz y ni así logró quitarse años de vida. ¡Pobre Ann! El resultado final: hoy se encuentra fuera de ese estilo de vida por su hija y su nuevo novio.

16. De James Bond a Robinson Crusoe sin escalas

Antes. Fuente: Getty Images

Pierce Brosnan cuenta con un oficio muy reconocido a nivel y con otro no tan familiar para los que lo conocen. El actor de cine irlandés de 67 años, aunque muchos no lo crean o imaginen, también tiene su lado "normal" u "ordinario" de la vida: la arquitectura es su otro pasatiempo y estudió hasta graduarse.

Pierce Brosnan

Después. Fuente: Getty Images

Como dice el subtítulo, de actor a náufrago. Increíble pero real, así de sencillo. Sin vueltas. Claramente, la cuarentena fue su mayor y peor enemigo para terminar como figura en la foto. Profunda barba canosa y pelo largo, dejó su elegante atractivo masculino en el confinamiento estricto. James Bond 1995 - 2002 contra Robinson Crusoe 1997.

15. ¿Qué te pasó, Rourke?

Antes. Fuente: Getty Images

No es Mickey Mouse, es Philip Andre Michael Rourke. Con 68 años, el nacido en Nueva York posee una trayectora como actor y guionista mayor a los 40 años, y contando...Sin embargo, seguramente sus seguidores no tienen la más remota idea que su lado B es arriba de un ring: en sus tiempos libres, se dedicó a boxear a diestra y siniestra de manera grupal e individual.

Michael Rourke

Después. Fuente: Getty Images

A causa de su cirugía estética en demasía, su cara lo alejó del sex symbol que supo ser hace 30 años, la cual lo elevó a la cima de Hollywood en los años 80 y 90. Pero el haber sido boxeador muchos años tampoco le ayudaron en algo a recomponer su imagen facial: fracturas de nariz y pómulo por demás derivaron en la máscara real que posee actualmente. ¡Pobre de su cirujano!

14. Se olvidó los 5 sentidos en el baúl de los recuerdos

Antes. Fuente: Getty Images

El personaje Cole Sear catapultó a Haley Joel Osment al estrellato en el ambiente cinematogrático, además de destacarse en el televisivo. Joven de 33 años, el californiano comenzó en la actuación en 1992 con varios papeles secundarios en la última década del siglo 20, como una corta aparición en la famosa película Forrest Gump como el hijo del personaje de Tom Hanks.

Haley Joel Osment

Después. Fuente: Getty Images

Más morrudo de cara y cuerpo, bigote y barba, peinado para atrás, aspectos poco oportunos y nada que ver con el niño bonito que deslumbró en Sexto Sentido a los 11 años. Menos fachero y un poco más gordo son los restantes motivos para achacarle a Osment, en referencia a sus primeras apariciones públicas. Como diría un conocido relator de fútbol: ¿para qué te traje, Haley?

13. ¡Eso le pasó por hacerle caso a quien no debió!

Antes. Fuente: Getty Images

La única latina de esta lista es Silvia Pinal. Mexicana de 89 años, la actriz, empresaria, política y productora, ha sido, por escándalo, una de las caras bonitas más importantes del cine de aquel país. Por obvias razones, su edad ya no le permite viajar o desplazarse por el mundo para seguir activa o vigente en lo que mejor sabe hacer.

Silvia Pinal

Después. Fuente: Getty Images

Al igual que a Brosnan, la cuarentena de 2020 fue la piedra en el zapato para la única latina del listado. Su vida corrió peligro por una sustancia que le pusieron en su cara para sacarse las arrugas, ya que tuvo dolores de cabeza e inflamación grave: ¡la llevaron a una clínica de belleza por una amiga para que le den un tratamiento natural por 90 mil pesos mexicanos! Pinal, la próxima vez pensá mejor a quién escuchás.

12. Y pensar que fue uno de los mejores rostros de Hollywood

Antes. Fuente: Getty Images

Aunque no haya mucho para comentar de su vida profesional, la actriz norteamericana Lara Flynn Boyle nació en Iowa hace 51 años y fue nominada para el premio del Sindicato de Actores a la mejor interpretación de una serie dramática. Activa desde 1987, fue educada en la Academia de las Artes en Chicago.

Lara Flynn Boyle

Después. Fuente: Getty Images

Certeras y varias intervenciones cosméticas fueron la causa de su transformación facial y capilar, tremenda y lamentable decisión para uno de los rostros más hermosos de Hollywood en las últimas décadas. Del discurso memorable en los Globo de Oro en 2002, del cual aún hoy se tiene recuerdo, a una actualidad pobre desde lo estético para ella. ¿Qué te hicieron, Lara?

11. De maltratada a estrella internacional, ¿qué tal?

Antes. Fuente: Getty Images

Con glamour como la ciudad donde nació hace 86 años, París, Brigitte Bardot enamoró a propios y extraños con sus excelsos papeles de actriz, cantante y escritora, respectivamente. Además, y por si fuera poco, ella fue considerada como un ícono de la moda y símbolo sexual por mucho tiempo.

Brigitte Bardot

Después. Fuente: Getty Images

De aspecto de sirena a algo totalmente inhóspito e irreconocible: a pesar del apodo BB y ser estrella internacional porsu papel icónico en 1956 en Ann God Created Woman, sumado a popularizar el uso del bikini en Francia, dejó su carrera en 1973 para dedicarse de lleno a los animales y eso le cambió la vida. Pero no solo eso, sino que le modificó totalmente su aspecto físico, su rostro lleno de años encima y su belleza se la olvidó en el baúl de los recuerdos. Hoy, viendo las imágenes, son incomparables e incompatibles.

10. Ni su banda lo ayudó

Antes. Fuente: Getty Images

Actor de los de antes, Johnny Depp tiene 57 años pero parece de 80 como mínimo. Mundialmente conocido por sus infinitas e innumerables apariciones en la televisión y el cine contemporáneo, sus 3 Oscar más el Globo de Oro y un César como premios, han colocado a este productor, guionista y músico, en lo alto del pedestal del ambiente del espectáculo.

Johnny Depp

Después. Fuente: Getty Images

Todos los actores de cine tuvieron que pasar por cambios de look, pérdida o ganancia de grasa y músculos, cortes de pelo o implantes, pero Depp no tuvo mucha suerte en sus variaciones: rostro que hace dudar su estado de salud, demacrado facialmente, aspecto pálido, problemas con la droga y alcohol (en exceso) y separación de su ex mujer Vanessa Paradis. Y más todavía: ¡hasta lo relacionaron con un vampiro debido al nombre de su antigua banda musical The Hollywood Vampires!

9. "El príncipe de las tinieblas"

Antes. Fuente: Getty Images

John Michael, o mejor dicho: Ozzy Osbourne. Cualquiera de las dos maneras está correcto. De Reino Unido para el mundo, el cantante de 72 años brilló con un micrófono en la mano gracias a su carrera de solista como con su banda llamada Black Sabbath. Músico hay muchos, pero compositores, pocos.

Ozzy Osbourne

Después. Fuente: Getty Images

Qué pensarán en Inglaterra cuando vean a uno de sus ídolos de la música tan cambiado y tan poco rejuvenecido en la actualidad. Es increíble, pero Ozzy está decrépito con un aspecto muy descuidado, anciano y hasta por esas razones se ganó el apodo "El príncipe de las tinieblas". Y por si fuera poco, piensa en seguir cantando para sus fanáticos y no en el retiro definitivo: ¿estás seguro con ese aspecto?

8. ¡Y pensar que fue Cleopatra!

Antes. Fuente: Getty Images

Con una trayectoria en cine, teatro y televisión superior a las seis décadas consecutivas, Elizabeth Taylor es la única de este listado que falleció (2011). Sin lugar a dudas, la británica tuvo más años delante de cámara que detrás o fuera de ella. ¡Un ejemplo de superación para las generaciones posteriores a la suya!

Elizabeth Taylor

Después. Fuente: Getty Images

Quien iba a pensar que los aros en las orejas iba a ser lo único reconocible que la niña prodigio de MGM en los años 50 iba a terminar como terminó. Sin poner peros, las arrugas, los años antes de su muerte por problemas cardíacos (79 años) y su lucha contra enfermedades como el cáncer y el sida, la colocaron en otro sitio totalmente impensado para ella, como así también que su cara bonita desaparezca de la retina de todos sus seguidores. ¡QEPD, Cleopatra!

7. ¿Por qué no te casaste con otro?

Antes. Fuente: Getty Images

Mejor conocida como Virginia Elizabeth, Geena Davis tiene 65 años, está más activa que nunca y esto se demuestra con este par de recompensas obtenidas décadas pasadas: Globo de Oro y Oscar. Más allá de ser actriz, la norteamericana lleva la escritura y la producción en la sangre.

Geena Davis

Después. Fuente: Getty Images

¿Por qué no seguió con la misma tónica que había conseguido en su rol famoso en Thelma y Louise? Otra más de la lista que son dominadas completamente por los malditos retoques estéticos realizados a corta edad. Igualmente, mitad de culpa es de ella y la otra mitad es de su esposo y cirujano Reza Jarrahy, ya que él fue quien le insistió tanto para que acceda a la trunca operación. ¿Y si no se hubiesen casado en 2001?

6. ¿Fue el adolescente más rico en la televisión estadounidense?

Antes. Fuente: Getty Images

Desde su juventud, ya sabía lo que era sobresalir, romper el molde y diferenciarse del resto para estar un paso adelante que cualquier que le quisiera competir. Fangus Jones la rompió toda en la serie Two and a Half Men, se ganó el respeto y cariño de sus compañeros, y se llevó dos veces el ansiado trofeo denominado Young Artist Awards.

Fangus Jones

Después. Fuente: Getty Images

Despelechado, con poblada barba, y un tanto más rubio que antes. Características más que evidentes para no reconocerlo en plena luz del día caminando por la calle. Del adolescente del momento en la televisión mundial al crítico de sus jefes de la mencionada serie sin escalas. ¿Qué quedó del pelirrojo que cautivó a todos los fanáticos de la misma? Absolutamente nada.

5. A gusto de consumidor, pagó los platos rotos

Antes. Fuente: Getty Images

Si hay famosos que tienen muchos oficios, Renee Zellweger posee infinidad de premios individuales por su gran trabajo como productora y actriz, y con tan solo 51 años. Los más destacados son Oscar, BATFA, Globo de Oro y Sindicato de Actores. ¡Texas está de fiesta!

Renee Zellweger

Después. Fuente: Getty Images

La humillación pública que sufrió en 2014 a causa de una foto de ella con otro look totalmente distintos al tradicional la afectó mucho mentalmente. ¡Debe hacerle un juicio al fotógrafo y al productor que la contrató para dicha publicidad! Y, en boca de Renee, tiene motivos más que suficientes: nunca se hizo una cirugía plástica (luce sus arrugas con orgullo), sino que el error fue del ilumunador de la sesión fotográfica porque la luz, el maquillaje y el ángulo de las imágenes afectaron el producto final.

4. Que 30 kilos no son nada

Antes. Fuente: Getty Images

Uno de los comediantes más galardonados y alavados por todo el mundo es el estadounidense Zack Galifianakis. Con una gran performance en su rol protagónica de la película ¿Qué pasó ayer? o Hangover, el actor nacido en Carolina del Norte hace 51 años cambió rotundamente su forma de alimentación, y su físico es el fiel reflejo de dicha modificación.

Zack Galifianakis

Después. Fuente: Getty Images

De todos, el famoso/artista más cambiado físicamente por muchas cabezas. 30 kilos menos (envidiable físico en 2016), nada de alcohol y de inhalador para subir y bajar las escaleras, razones más que satisfactorias y evidentes para que Zack se sienta súper orgulloso, como sus fanáticos. Y doble mérito: todo esto lo realizó por las exigencias de los guiones en los que formó parte. ¡Chapeau!

3. Fea, pero orgullosa

Antes. Fuente: Getty Images

Por lejos, la que más títulos y actividades ostenta de este listado de famosos irreconocibles es Barbra Streisand. La cantante de 78 años, además de ser ovacionada por afinar su voz mediante un micrófono en un escenario ante una multitud, es productora, directora, compositora, música, cinéfila y una exitosa actriz de teatro. ¿Algo más?

Barbra Streisand

Después. Fuente: Getty Images

Sin objeciones, de símbolo sexual a la primera fea del condado sin escalas la dejaron irreconocible a primera impresión. ¡De rulos a pelo liso automáticamente! Pero contra todos los pronósticos, y a pesar de la muerte de su padre más el nulo apoyo de su madre, la ganadora de múltiples premios individuales nunca se operó la nariz ni los dientes. ¿Habrán sido estas últimas razones por la cual no la ubicás en la calle?

2. El título "Mi pobre angelito" le viene como anillo al dedo

Antes. Fuente: Getty Images

Al igual que Cleopatra, el protagonista de Mi Pobre Angelito saltó a la fama con ese icónico personaje. Macaulay Culkin es ese protagonista que jamás se olvidará, que hoy tiene 40 años, que llegó al mundo en Nueva York y que también pasó por las siguientes producciones: Home Alone y Richie Rich.

Macualay Culkin

Después. Fuente: Getty Images

Cuantos de ustedes se pusieron realmente a imaginar que el chico rubio y buen mozo iba a terminar con anteojos, el pelo un poco más largo y barba tras su notable actuación en la mencionada película. ¡Ni el más pesimista! A diferencia de lo negativo de varios de este listado, Culkin cambió para mejor: alejado de las drogas y de buen porte físico. ¡Así sí!

1. Ni por asomo el de Karate Kid

Antes. Fuente: Getty Images

Karate Kid y En Busca de la Felicidad resultaron ser el par de largometrajes que Jaden Smith, el hijo de Will Smith, más interesantes e importantes para el joven de 22 años. De California para el mundo, el actor norteamericano nunca ocultó su otra mitad de la gloria que supo y logró tener: el rap.

Jaden Smith

Después. Fuente: Getty Images

Si fuese Will, que me trague la tierra. ¿Por qué? La foto del hijo lo dice todo. Luego de varios cambios de looks preocupantes que generaron polémica en los medios de comunicación y las redes sociales, llegó la calma y la paz familiar: en plena cuarentena en 2020, su envidiable musculatura recibió comentarios positivos por Instagram. ¡Te salvaste, Will!

