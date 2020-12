Feriados 2021, Estados Unidos: calendario completo y qué días festivos se celebran en USA

Si hay algo que todo el mundo espera desde que se conocieron los primeros casos de Covid-19 en el planeta es, sin duda, que se acabe el año de una vez por todas. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los países más afectados por el brote del coronavirus, los ciudadanos ya se preparan para despedir el 2020 y darle paso -al fin- a un 2021 con las más grandes expectativas posibles.

Dicho esto, como en cualquier otro lugar del mundo, los millones de personas que radican hoy en USA ya están planeando que será de sus vidas tras la llegada del año nuevo. Y es que, ya sean trabajadores, retirados o amos de casa, todos empiezan a programar su 2021 teniendo en cuenta -por supuesto- los distintos feriados y días festivos que puedan haber.

Como ya es costumbre, los feriados en Estados Unidos no suelen sufrir una gran variación. Siempre son los mismos, y en esta nota hemos optado por darte una mano si lo que quieres es separar alguno de estos días festivos para estar con tu familia y disfrutar de unas muy merecidas vacaciones según te convenga. ¿Estás listo? Toma apunte.

Planifica tu año desde ya con los feriados oficiales en Estados Unidos para 2021 (Pixabay)

En primer lugar, como todos los años, no olvides separar el 1 de enero de 2021 en tu agenda, pues tanto en Estados Unidos y en el mundo se celebra el Día de Año Nuevo o también llamado primer gran feriado del año. No obstante, no será el único día festivo a recordar en el mes y muchos menos en el año. Ahora sí, vamos con más detalles.

¿Cuántos feriados habrán en USA el 2021?

En total, son diez los días libres de trabajo que se reconocen actualmente en suelo estadounidense. En esta misma línea, los feriados se distribuyen a lo largo de los doce meses del año, siendo enero y noviembre los meses en los que más fechas festivas se celebran. En consecuencia, marzo, abril, junio y agosto son los únicos meses en los que no se celebra nada.

Días festivos en Estados Unidos 2021

- Viernes 1 de enero: Año Nuevo

- Lunes 18 de enero: Día de Martin Luther King Jr.

- Lunes 15 de febrero: Día del presidente

- Lunes 31 de mayo: Memorial Day (Día conmemorativo)

- Domingo 4 de julio: Día de la Independencia de Estados Unidos

- Lunes 5 de julio: Día de la Independencia de Estados Unidos (Observado)

- Lunes 6 de septiembre: Día del Trabajo

- Lunes 11 de octubre: Día de Cristobal Colón

- Jueves 11 de noviembre: Día de los Veteranos

- Jueves 25 de noviembre: Día de Acción de Gracias

- Viernes 24 de diciembre: Día de Navidad (Observado)

- Sábado 25 de diciembre: Día de Navidad

Calendario completo y días festivos no laborables en Estados Unidos (Fuente: WinCalendar)

Otras festividades a tener en cuenta en 2021

- Domingo 14 de febrero: Día de San Valentín

- Miércoles 17 de marzo: Día de San Patricio

- Viernes 2 de abril: Viernes Santo

- Domingo 4 de abril: Pascua

- Domingo 9 de mayo: Día de la Madre

- Domingo 20 de junio: Día del Padre

- Domingo 31 de octubre: Halloween

