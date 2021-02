Fernanda Gómez le puso un nuevo apodo al Canelo Álvarez

La amplia mayoría de los fanáticos del boxeo conoce ya el origen del apodo de Canelo para Saúl Álvarez. Se remonta a su infancia y a sus inicios como boxeador, ya que su primer entrenador José Chepo Reynoso comenzó a llamarlo Canelito por el color de su cabello.

Tan bien le calzó ese mote al multicampeón mexicano que decidió rendirle un homenaje cuando nació su primera hija, fruto de su relación con Karen Beltrán, a quien decidió llamar Emily Cinnamon, casualmente porque ese segundo nombre alude a canela en inglés.

Lo que nadie sabía hasta el momento, sin embargo, es que su actual pareja Fernanda Gómez, madre de la tercera hija del boxeador María Fernanda, le ha puesto un nuevo apodo que, sin querer o queriendo, dejó ver al mundo entero a través de las redes sociales.

En la última publicación que hizo Canelo en Instagram, subió un video jugando golf, como para distenderse en medio de su preparación para la pelea que este 27 de febrero, en el Hard Rock Stadium de Miami, afrontará ante Avni Yildirim.

"La práctica hace al maestro", escribió el mexicano. Y fue allí que Fernanda Gómez dejó ver cómo llama ella al campeón en la intimidad, que desde ahora no lo es tanto. "Mi trompudo", le escribió. No, no será apodo para un boxeador. Pero entre ellos se entienden.

Lee También