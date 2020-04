Mayweather aseguró que es falsa la historia de Maidana sobre su diente

Después que Marcos "Chino" Maidana volviera a presumir tener un diente que le quitó en el último de los dos enfrentamientos entre ambos, como estrategía para conseguir cerrar un tercer combate que sería histórico, Floyd Mayweather se encargó de desmentirlo.

“En el tercer round, cuando me pegó después de la campana, sólo recibí un fuerte golpe. Debo reconocer que fue un muy buen golpe. Sólo eso, sólo llamó mi atención", comenzó explicando al diarió The Independent el que para muchos es el mejor boxeador libra por libra de la historia.

Y agregó, para terminar de desmentir al argentino: "Sin embargo, no es cierto que me haya sacado un diente. ¡De ningún modo! Es un tipo fuerte, es un buen golpeador. Pero no, no me falta ningún diente. ¡En absoluto!".

"Luego de las declaraciones de @FloydMayweather entendemos que no quiere que El Chino Maidana le devuelva el diente, por ende, la compañía #CMP tomó la decisión de subastar ese diente y donar el dinero recaudado a un hospital de chicos... SIGUE pic.twitter.com/Y0f1lbeW74 — Chino Maidana Promotions (@chinomaidanabox) April 13, 2020

Lejos de aplacar las manifestaciones de Chino Maidana y su equipo con estas declaraciones, Floyd no hizo más que invitar a que le redoblaran la apuesta. ¡Y vaya si lo hicieron! "Luego de las declaraciones de Mayweather entendemos que no quiere que El Chino Maidana le devuelva el diente, por ende, la compañía CMP tomó la decisión de subastar ese diente y donar el dinero recaudado a un hospital de chicos", se leyó en la cuenta de la promotora.

Hace tiempo que Marcos Maidana viene entrenándose a tope, con miras a lograr lo que parece imposible. Que Floyd Mayweather salga del retiro, se suba al ring y vuelva a poner en juego su invicto ante uno de los boxeadores que más cerca estuvo de derrotarlo.

