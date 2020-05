Floyd Mayweather avisó por cuánto dinero volverá a subirse al ring

El 26 de agosto de 2017 Floyd Mayweather realizó su último combate como profesional en una atípica velada que lo puso cara a cara no con otro boxeador sino con el dos veces campeón de UFC Conor McGregor. ¿Las razones? Una bolsa realmente multimillonaria que marcó su retiro triunfal, invicto en cincuenta combates.

Desde entonces no ha dejado de especularse con la posibilidad de que Money, que ya tiene 43 años, vuelva a subirse al ring. En alguna que otra ocasión esto pareció cerca de concretarse, pero con el correr del tiempo fue una chanche cada vez más lejana. Incluso, el excampeón dejó en claro en las últimas semanas sus intenciones de dedicarse a entrenar a jóvenes prospectos.

Sin embargo, ha vuelto a dar vueltas sobre la escena boxística la posibilidad de que vuelva a enfrentarse a Conor McGregor, el irlandés que se quedó afuera de la última cartelera de UFC que se desarrolló este sábado y que también es candidato a enfrentarse al campeón mundial mexicano en plena vigencia Saúl Canelo Álvarez.

En una entrevista que concedió a Fight Hype, en la que descartó de raíz la posibilidad de un duelo ante Adrien Broner, Mayweather no le cerró la puerta a esta posibilidad, aunque ya avisó que a quienes quieran ser promotores de un nuevo cara a cara con el excampeón de UFC les costará mucho dinero.

“Otra vez lo digo: No voy a pelear con boxeadores. Con ninguno. Disfruto estar retirado. Pero si veo la oportunidad de entretener, pasarla bien y ganar 600 millones, ¿por qué no?", expresó Money. Y agregó: "No quiero terminar como mi tío o como muchos otros boxeadores que no saben cuando dejarlo. Hay que ser inteligente y hacer como McGregor y como yo”.

