Floyd Mayweather, el mayor logro en la vida de Logan Paul

Floyd Mayweather, que puso fin a su carrera profesional habiendo ganado 50 peleas, sin sufrir derrotas, enfrentará a un Logan Paul que no sabe lo que se siente ganar una pelea, pues el youtuber solo realizó una y terminó perdiendo en decisión dividida ante KSI, su archirrival de redes sociales.

Así las cosas, ni las 50 libras más que el más perdedor de los hermanos youtubers boxeadores tiene de ventaja sobre Money hacen que alguien pueda llegar a pensar en que pueda derrotarlo. Poco importa, porque el hecho de haber cerrado una pelea ante quien es considerado uno de los mejores peleadores libra por libra de todos los tiempos, que tendrá lugar el 20 de febrero, ya es el logro más importante de su carrera, dentro y fuera del boxeo.

"Nada de esto es comprensible. Esto no tiene ningún sentido. Mi manager, esto fue hace meses, se me acerca y me dice: 'Logan, ¿pelearías contra Floyd Mayweather?'. Yo digo, 'Quiero decir, sí, lo haría, pero ¿por qué me haces esa pregunta? Cómo ir a hacer otra cosa, esto no tiene sentido'", relató Logan Paul en diálogo con Food Truck Diaries.

El relato del youtuber pondría de manifiesto que no fue el éxito de venta de pay per view que tuvo la cartelera que protagonizaron Mike Tyson y Roy Jones lo que convenció a Floyd Mayweather de regresar a los cuadriláteros, pues el combate ya se habría acordado desde hace meses.

“Creo que un mes después, se me acercó con un contrato. Me dijo 'si firmas aquí, vas a pelear contra Floyd Mayweather'. Le dije 'seguro, Jeff, firmaré tu contrato de fantasía'. Como que te jodan, ¿por qué pasaría esto? Lo firmé, y luego de solo meses y meses de ir y venir y averiguar fechas, tuvimos tres fechas diferentes, y cómo anunciarlo, y cómo sería la estrategia detrás de ella. Finalmente llegó a buen término, y este evento que reemplaza todo lo que he hecho en mi vida, finalmente se solidifica", concluyó.

