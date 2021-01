Floyd Mayweather recibió el llamado para una revancha con la promesa de que esta vez lo vencerán

Finalmente sucederá. Después de rechazar innumerable cantidad de ofertas, Floyd Mayweather regresará a los cuadriláteros para enrrollarse en un combate de exhibición contra el youtuber Logan Paul, quien salió derrotado la única vez que realizó un combate más o menos serio.

Sucederá el próximo 20 de febrero y ni siquiera la enorme diferencia de tamaño y libras en favor de Paul hacen pensar a los fanáticos y los especialistas que el youtuber pueda poner en riesgo a quien es considerado uno de los mejores peleadores libra por libra de todos los tiempos, campeón mundial de cinco divisiones diferentes y retirado con un invicto de 50 peleas, sin empates.

Pero mientras avanza hacia ese combate al que nadie le ve más razón que la de agregar unos cuantos millones de dólares a su cuenta, Money recibió el llamado para tener una revancha ante una de sus tantas víctimas en tiempos de profesional, con la promesa, incluso, de que esta vez la historia será diferente.

El ratador en cuestión no es otro que el dos veces campeón de UFC Conor McGregor, que tendría cerrado ya un enfrentamiento ante otro legendario como Manny Pacquiao. Quien tomó la palabra y dedicó algunas palabras a Mayweather, como intentando mojarle la oreja, fue su mánager Audi Attar.

"Creo que si Conor enfrenta a Floyd otra vez, lo vence. Aunque no creo que Mayweather lo acpete. Floyd está tomando YouTubers por un cheque de pago en este momento. Floyd podría tomar a Manny Pacquiao en una revancha, no lo ves tomando esa pelea. Floyd podría tomar a Conor McGregor para una revancha, no lo ves tomando esa pelea", expresó en diálogo con Dubai Eye 103.8 Sport.

Y agregó: "Pero Floyd Mayweather tomará un Logan Paul. Tomará al joven peleador japonés con el que peleó anteriormente. Creo que eso es lo que va a hacer, Floyd sabe que perdería si se enfrentara a Manny Pacquiao o Conor McGregor".

Lee También