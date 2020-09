La confesión que ilusionó a todos: "Mayweather va a volver"

Floyd Mayweather realizó su último combate como boxeador profesional el 26 de agosto de 2017, cuando venció por nocaut técnico en el décimo asalto al dos veces campeón de UFC Conor McGregor en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Así, con un invicto de 50 peleas, sin empates, le puso el broche de oro a una carrera que lo llevó a estar considerado como uno de los mejores peleadores libra por libra de todos los tiempos.

Después de eso, apenas una multimillonaria exhibición en Japón, ante un campeón de K-1 que es un auténtico desconocido por estas tierras. Claro que no abandonó los gimnasios y se ha mantenido entrenando a grandes figuras de la escena boxística actual como Gervonta Davis y Devin Haney. Pero de volver a pelear ni hablar. Por el contrario, hasta el momento a descartado de plano todo tipo de intento de tentarlo.

Sin embargo, hace unos días hubo un peleador que realizó una confesión que sin dudas generará ilusión entre los amantes del boxeo. Se trata de Denis Douglin, de 32 años y dueño de un discreto récord profesional de 23 victorias y 7 derrotas, quien estuvo haciendo una sesión completa de sparring con Money.

"Me llamó alrededor de la una de la mañana. Sé que le gusta entrenar de noche, así que me levanté y le dije a mi madre - que es su preparadora- que Mayweather quería entrenar. Llegamos al gimnasio antes que él, yo estaba haciendo fotos y él entró a las dos de la mañana rebosando energía y muy emocionado. Me dijo que me iba a dar una paliza", contó en diálogo con Vegas Insider.

Y agregó: "En las primeras tres rondas hicimos un gran trabajo. Todavía estábamos hablando basura entre nosotros. En el cuarto me dijo: 'vamos a pelear sin campana, hasta que te rindas'. Yo le dije que eso no iba a pasar. Estuvimos unos 30 minutos sin detenernos. Está al cien por cien. Creo que puede volver, sigue siendo asombroso como luchador".

