Floyd Mayweather vs Logan Paul: ¡Vale el nocaut!

Desde que se confirmó la pelea que el 20 de febrero pondrá cara a cara al excampeón mundial invicto de cinco divisiones Floyd Mayweather con el youtuber que perdió la única pelea más o menos oficial que realizó en su vida Logan Paul; desde la empresa organizadora, Fanmio, se han encargado de recalcar que se tratará de un combate real y no de una exhibición.

Si bien entre los fanáticos y los especialistas ha generado entusiasmo la vuelta al ring de Money, también es cierto que la elección de su rival, que no proviene del mundo del boxeo, ha provocado muchas críticas. Incluso Saúl El Canelo álvarez dijo hace un par de días que las peleas que involucran a youtubers como Jack y Logan Paul son una vergüenza para el deporte.

Nada de eso parece importar en Fanmio, tampoco a Mayweather y su rival, pues están convencidos de que ese espectáculo les reportará ganancias multimillonarias de pago por evento y, en definitiva, para ello es que se ha organizado este combate, que se confirmó días después que Mike Tyson y Roy Jones se enfrentaran en un combate de exhibición.

"Creo que Floyd se divertirá con eso, pero se lo está tomando muy en serio. Floyd entrena mucho y no creo que vaya a entrar en esta pelea sin estar preparado. Está muy emocionado por la pelea. No quiero hablar por él, pero creo que todos sentimos que esta podría ser una pelea muy histórica y en varios niveles diferentes", le dijo al diario The Sun Solomon Engel, fundador y CEO de Fanmio.

Además, marcó una gran diferencia que existirá respecto a la exhibición que hace semanas hicieron Mike Tyson y Roy Jones, asegurando que entre Mayweather y Paul habrá un combate real. "Esta es una verdadera pelea. Ciertamente podría haber un nocaut. Creo que será una pelea muy competitiva. Tenemos a Floyd, que es el mejor luchador, y a Logan, que es un nuevo luchador. Pero Logan es muchas pulgadas más alto, muchas libras más pesado y cuando miras el tamaño y cómo eso podría afectar el partido, realmente no se sabe cuál podría ser el resultado".

