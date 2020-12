¿Tanto, Checo? Este es el patrimonio del piloto mexicano Sergio Pérez

Sergio Pérez es sin duda alguna el piloto que ha dado más alegría a Latinoamérica en los últimos tiempos, sobre todo para su natal México, que debe estar orgulloso de contar con un gran deportista de su talla en la Fórmula 1.

Sin embargo, es lamentable saber que la temporada 2020 del Gran Circo culminó y "Checo" no tiene un contrato asegurado para 2021, sabiendo todo el potencial y talento que muestra sobre la pista domingo tras domingo.

¿La razón? Racing Point (A llamarse Aston Martin en 2021) ha preferido contar con los servicios del tetracampeón del mundo Sebastian Vettel, en vez de seguir con el mexicano que le ha dado grandes alegrías y una muestra de talento inequívoca.

Sin embargo, no todo es malo para "Checo", pues a pesar de que no todo en la vida es dinero, Pérez puede estar tranquilo de que tendrá un colchón lo suficientemente amplio como para estar un año alejado de la Fórmula 1 en caso de no firmar con Red Bull, su mayor prioridad en estos momentos.

El patrimonio de Sergio "Checo" Pérez

"Checo", quien obtuvo su primera victoria recientemente en el pasado Gran Premio de Sahkir, acumula nada más y nada menos que 30 millones de dólares en sus cuentas bancarias desde 2004 cuando inició en el mundo de las pistas y la velocidad.

Aunque, de seguro el piloto mexicano no da importancia a eso en estos momentos, pues tiene toda la intención de seguir en la Máxima Categoría del Automovilismo Mundial, pero ello dependerá de que Red Bull le vea con los mismo ojos.

