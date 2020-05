Francis Ngannou dejó muy chiquitito a Dillian Whyte

No hay dudas de que Dillian Whyte ha sido una de las voces más activas del mundo del boxeo durante la cuarentena. Con el correr de los días, el británico ha lanzado dardos contra los campeones de peso pesado Anthony Joshua y Tyson Fury, incluso contra el propio Consejo Mundial de Boxeo, y también contra el excampeón mexicano Andy Ruiz.

Incluso saltó la vaya y arremetió contra los peleadores de UFC, asegurando que él podría derrotar en el octágono a cualquiera de los pesos pesados de la actualidad e incluso llamando cobarde a Francis Ngannou en la previa de UFC 249.

Como si quisiera darle una lección para que se tragase sus palabras, el camerunés demolió a golpes en cuestión de segundos al pobre Jairzinho Rozenstruik, que nada había tenido que ver con la provocación, el pasado 9 de mayo en Jacksonville.

Ngannou dispuesto a pelear con cualquier gran peso pesado del boxeo https://t.co/cxxQaDFNn0 — �� Heavyweight Box News �� (@BoxHeavyweight) May 21, 2020

Vuelto a consultar por Dillian Whyte en diálogo con Sky Sports, Ngannou lo dejó reducido a la mínima expresión: "Conozco a Anthony Joshua, ¿pero Dillian Whyte? Solo escuché sobre él cuando la gente me envió algunos artículos. No lo conocía antes. Todos dicen lo que quieren. No pienso nada de eso. Si quiere pelear MMA, descubriremos si soy un cobarde", dijo.

Y sobre la posibilidad de ser él quien cambie de disciplina y suba a un ring a boxear, agregó: "Lo haría. Siempre que fuera posible, pelearía contra cualquiera de los mejores pesos pesados. Siempre tuve mucha confianza con mi poder. Nunca dudé de él".

