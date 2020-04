Gabe Rosado avisó que hará besar la lona a Daniel Jacobs

Gabe Rosado, que esperaba ser rival de Julio César Chávez Junior en diciembre pero tuvo que conformarse enfrentando a Humberto Gutiérrez Ochoa, está listo ahora para subirse al ring frente al excampeón mundial Daniel Jacobs, a quien ya retó con tono desafiante el último viernes, durante una transmisión de Facebook Live que realizó junto a su promotor Eddie Hearn.

Fue precisamente El Hombre del Milagro, quien recibió ese moto tras ganarle una batalla a un cáncer y regresar luego a los cuadriláteros, el que en diciembre se enfrentó a Chávez Jr y lo derrotó en el quinto round, por pedido de retiro desde la propia esquina del mexicano.

Pero Rosado, que en 2013 aspiró dos veces al título mundial, sin éxito, está convencido de que puede hacer besar la lona a Daniel Jacobs. "Lo noquearé. Puedo vencerlo. Veo muchos defectos en su juego. Me gusta el chico, pero no creo que sea lo que dicen que es. Definitivamente me gustaría pelear con él y noquearlo. Hacer lo que ni Golovkin ni Canelo pudieron hacer", expresó.

La referencia del oriundo de Filadelfia tiene que ver con dos de los combates más importantes en la carrera de Jacobs, que en ambos casos terminaron con derrota en las tarjetas. Ante el uzbeko, en 2017, cayó de manera categórica. Sin embargo, en 2019 supo tener a maltraer al campeón mexicano.

El Hombre del Milagro ya había aceptado el desafío que Rosado viene deseando desde hace muchos años y habrá que esperar a que en el mundo comience a erradicarse la pandemia de coronavirus para ponerle fecha y sede al combate. "Amaría ese combate y me gustaría que fuese en la Coste Este", avisó el promotor Eddie Hearn.

