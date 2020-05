Gallo Estrada no aprobó a Canelo Álvarez dentro del "estilo mexicano"

Juan Francisco Estrada, campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, sabe que tarde o temprano tendrá lugar su revancha ante Román González, el único de los tres boxeadores que lo han vencido a lo largo de su carrera del que todavía no se ha vengado. Sin embargo, Gallo mostró no tener ningún apuro por subir al cuadrilátero, menos si como han dicho muchos promotores bajan las bolsas de los boxeadores.

El Gallo sabe que a la salida del coronavirus también es muy probable que tenga que hacer la defensa obligatoria de su cinturón y no la unificatoria, por lo que debería cambiar de rival: "Yo soy el campeón y peleo con quien sea. Entrené duro, ya pasó el tiempo y hace un mes me dijeron de la posibilidad de enfrentar a Carlos Cuadras, que es el retador número uno. Mi promotor también me dijo que a la salida del Covid es lo más probable", reconoció en diálogo con Ahora o Nunca.

Estrada, que subió por última vez al ring el 24 de agosto del año pasado y derrotó por nocaut técnico en el noveno round a Dewayne Beamon en su primera defensa del título supermosca del CMB, se refirió también al estilo boxístico de Saúl El Canelo Álvarez, que en muchos casos lo aleja del gusto de los fanáticos mexicanos.

"La mayoría de la gente lo critica. Yo no tuve una televisora como ha tenido Canelo para proyectarlo. De todos modos ha aprendido muchísimo, es un boxeador muy bueno. Pero hay otros peleadores mexicanos que no han tenido ese apoyo. No lo critico, al contrario. Muchos hubiéramos querido. Bien por él", expresó.

Ya en relación al estilo de Canelo, agregó: "Yo creo que no tiene el estilo mexicano, el de ir al frente como sea. Obviamente hay que ser inteligente también. A Canelo lo considero un gran peleador, pero no me parece que sea del estilo mexicano".

