Gennadiy Golovkin vs. Kamil Szeremeta: horarios, en qué canal ver y pronósticos de pelea en USA

Gennadiy Golovkin y Kamil Szeremeta se miden este viernes 18 de diciembre por una pelea que pondrá en juego sus títulos de peso mediano de la FIB y la OIB desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Florida. Dicho esto, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta pelea, así como dónde verla en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

¿A qué hora pelean Golovkin vs. Szeremeta?

Día: Viernes 18 de diciembre

Hora: 17:00 hs (ET) / 14:00 hs (PT) / 16:00 hs (México)

Lugar: Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Florida

Horarios por países del Gennadiy Golovkin-Szeremeta

- Perú: 17:00 horas

- Ecuador: 17:00 horas

- Colombia: 17:00 horas

- México: 16:00 horas

- Argentina: 19:00 horas

- Chile: 19:00 horas

- Paraguay: 19:00 horas

- Uruguay: 19:00 horas

- Venezuela: 18:00 horas

- Bolivia: 18:00 horas

¿Dónde ver en vivo el Golovkin vs. Szeremeta en USA?

La pelea por los títulos de peso mediano de la FIB y la OIB entre Gennadiy Golovkin y Kamil Szeremeta a disputarse el viernes 18 de diciembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. DAZN será el encargado de pasar el combate por streaming en USA, mientras que en México no será televisado.

Cartelera completa del evento Golovkin vs. Szeremeta

- Gennady Golovkin vs. Kamil Szeremeta

- Ali Akhmedov vs. Carlos Gongora

- Hyun Mi Choi vs. Calista Silgado

- John Ryder vs. Michael Guy

- Reshat Mati vs. Dennis Okoth

- Jalen Walker vs. Rafael Reyes

Gennadiy Golovkin vs. Kamil Szeremeta: pronósticos

Como era de esperarse en la previa, Gennadiy Golovkin es claro favorito a quedarse con la victoria este viernes cuando enfrente a Kamil Szeremeta. El popular 'GGG' tiene serias probabilidades de quedarcon con la pelea, mientras que su rival tiene pocas chances de ganarle. En esta misma línea, que Golovkin logre noquear a Szeremeta es bien visto en las casas de apuestas.

