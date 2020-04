Golovkin, lejos de su mejor versión pensando en la trilogía con Canelo Álvarez

Justo el día en que Gennady Golovkin estaba celebrando sus 38 años, Saúl "El Canelo" Álvarez se encargó de dejar en claro que de su lado no tiene ninguna necesidad en que se concrete la trilogía, por lo que solo aceptaría esa propuesta si considera que es un buen negocio para él.

Los fanáticos quieren el combate, Golden Boy Promotions también. Y su entrenador Eddy Reynoso cree que, de concretarse, su pupilo ganaría esta vez por nocaut. Sin embargo, el mexicano no tiene ningún apuro: “Eso es todo rumor. Ya he dicho que tuve 24 rounds con él y no hay necesidad. Pero si es un buen negocio para mí, ¿por qué no?”, expresó.

Pero lo que nadie parecería haberse puesto a pensar es en qué condiciones llegaría Gennady Golovkin al combate. Con 38 años, el mejor momento de su carrera parece haber quedado atrás y casi no hay argumentos, más que una mano certera, que inviten a pensar que si hay trilogía el kazajo pueda emparejar el historial desfavorable.

"Esta pelea debió ocurrir el año pasado, no en septiembre. Si el coronavirus sigue, si esta pelea se demora más de la cuenta, esta pelea ya no tendría sentido. Golovkin ya no es el mismo, ya hemos visto un descenso en su rendimiento. Es natural", expresó el periodista Jorge Ebro en una columna que realizó para El Nuevo Herald.

Y agregó: "Si la pelea se concreta, el favorito es Canelo Álvarez. Hay que recordar que Golovkin estuvo tres o cuatro años antes de que se concretara la primera pelea tener la posibilidad de enfrentarlo. Se fue demorando y cuando ocurre, la decisión fue muy controversial, porque muchos vieron ganar a Golovkin. El kazajo quiere concretar ahora la tercera pelea antes que el físico le siga pasando factura".

Lee También