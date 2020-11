Germán Cano sobre la seguridad en Colombia: "Sales y no te pasa nada"

Si hay un delantero extranjero que se ha ganado el respeto y hasta el cariño de la hinchada en general del fútbol colombiano, ese es Germán Ezequiel Cano. Mientra vistió la camiseta de Independiente Medellín, le regaló al FPC puro show de goles y mucha competitividad.

Ahora que está en Brasil, el ariete colombo-argentino dio una entrevista con el diario Olé y le preguntaron sobre su futuro y un posible regreso a Argentina. Contrario a lo que muchos pensarían, Cano descartó volver a su país de origen por temas de seguridad. Fue entonces cuando comparó la situación con Colombia y sorprendió a todos:

“Cuando voy 10 o 15 días a la Argentina, alquilo un auto pero no uno bueno, no puedo andar con un lindo reloj, no puedo sacar el celular. En cambio, en Brasil no pasa nada, en Colombia no pasa nada, en México no pasa nada”