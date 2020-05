Gervonta Davis ya avisó que puede "quebrar" a Lomachenko

Gervonta Davis se tiene confianza. Para él, no existe en las 130 ni en las 135 libras un boxeador capaz de resistir el poder de fuego de sus puños. Y por eso apuntó algo, ya que dejó un mensaje que muy probablemente llegará a oídos de Vasyl Lomachenko, quien es considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad.

"Me veo derrumbándolo durante la novena o la décima vuelta", aseguró en conversación con Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Y agregó: "No hay mucha gente por ahí que pueda estar cara a cara conmigo. Especialmente en las 130 o las 135 libras. No veo a nadie que sea capaz".

Davis se ha ganado en diciembre las credenciales como para tener un duelo contra Lomachenko, después de vencer por nocaut técnico en el duodécimo asalto al cubano Yuriorkis Gamboa y adjudicarse el título vacante de peso ligero de la AMB. El ucraniano, por su parte, es el supercampeón de peso ligero de dicho organismo.

We talking about practice �� pic.twitter.com/qXyvNc7jOd — Gervonta Davis (@Gervontaa) March 24, 2020

De momento, sin embargo, ambos tienen casi cerrados sus compromisos por caminos diferentes. Gervonta Davis se enfrentaría ante Leo Santa Cruz, campeón superpluma de la AMB; mientras que Lomachenko se las vería cara a cara con Teófimo López, que es dueño del cinturón de peso ligero de la FIB.

Davis le dijo a Gilberto Mendoza que no solo le gustaría enfrentar a Lomachenko, sino también a Ryan García y Devin Haney. "No es por ser engreído, pero creo ser uno de los mejores boxeadores que puedes ver hoy por televisión. Si se dan las condiciones, el dinero y todo eso, podría enfrentar a todos ellos en su momento", concluyó.

Lee También