Hablar es gratis: Mario Cazares dijo que hubiera noqueado a Callum Smith y Canelo Álvarez

Lento, pesado, torpe... Fueron solo algunas de las palabras que utilizó Mario Cazares, cuya mayor logro de su carrera profesional es haber derrotado a un Julio César Chávez Jr que está de vuelta, para definir a Saúl El Canelo Álvarez en su actuación del último sábado en el Alamodome de San Antonio.

Para el peleador que presume haber vencido al multicampeón tapatío como amateur, al hacer una valoración del triunfo por decisión unánime ante Callum Smith hay que poner en consideración la condición física con la que llegó el británico a la pelea. "Tener cuatro semanas para prepararse ya lo puso en desventaja. Llegó débil, no fue el de otras peleas", dijo en diálogo con Boxeo Inmortales.

Además, remacró el hecho de que incluso con la debilidad que llegó el hasta entonces campeón mundial de peso súper mediano a la pelea, habiendo tenido solo tres semanas para perder peso, el pupilo de Eddy Reynoso no pudo finalizarlo: "A un Callum Smith todo deshidratado, todo débil, Canelo no lo pudo noquear. Su pegada no es tan demoledora como se cree o como se piensa".

Y como hablar es gratis, como tuvo el espacio de sentarse a opinar durante media hora como si fuese uno de los peleadores con mejor trayectoria de todo México, Mario Cazares se sintió libre de poder decir una auténtica barbaridad: "A ese Callum Smith todo deshidratado yo lo noqueo en el primer round y a ese Canelo tan limitado boxísticamente lo noqueo en el tercero".

Tanto coraje ganó sentado en su living, a través de un streaming, que dijo que él es el tipo de boxeador que demandan los fanáticos mexicanos y que muy pronto se coronará campeón mundial en las 168 libras, división en la que actualmente reinan Canelo, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Cuéntate otro, Mario...

Lee También