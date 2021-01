¿Habrá escuchado Canelo Álvarez? Caleb Plant dice ser el perro grande de las 168 libras

La llegada de Saúl El Canelo Álvarez a las 168 libras ha provocado un verdadero sacudón en la división y ya destronó a un campeón, pues el pasado 19 de diciembre, en el Alamodome, le arrebató a Callum Smith los títulos mundiales de la AMB y el CMB al vencerlo por decisión unánime.

El mexicano ha manifestado además sus intenciones de desbancar a todos y cada uno de los monarcas del peso súper mediano, para terminar 2021 como el campeón unificado. Para ello, le quedan por delante Billy Joe Saunders, campeón de la OMB; y Caleb Plant, campeón de la FIB que estará subiendo al ring el próximo sábado para exponer su título ante Caleb Traux.

Teniendo en cuenta que el combate entre Canelo y Saunders podría tener lugar el fin de semana de 5 de Mayo; quien más trabajo estaría dando a la hora de llegar a un acuerdo es precisamente Plant, quien en sus últimas declaraciones negó estar esquivando la pelea y aseguró que será cuestión de que le pidan audiencia.

"Estaré aquí por mucho tiempo. No estoy persiguiendo a nadie. Soy el campeón. Soy el campeón del mundo. Soy el perro grande con 168 libras. Así que no voy a ver a nadie, tienen que venir a verme", le dijo el estadounidense a Boxing Scene.

En relación a la preparación para su pelea ante Caleb Truax, agregó: "Puedo decir honestamente que este es uno de mis mejores campamentos. No he tenido ninguna restricción en lo que respecta a COVID-19 cuando se trata de sparring o de fuerza y acondicionamiento o de estar en el gimnasio. Así que me he concentrado mucho en lo que tengo que hacer y estoy listo para entrar y manejar el negocio".

