Habrá revancha entre Alexander Povetkin y Dillian Whyte antes que termine el año

Apenas pudo recuperarse del uppercut al mentón de Alexander Povetkin que lo mandó a dormir en el quinto asalto del combate que tuvo lugar en la mansión de Eddie Hearn, promotor de MatchRoom Boxing, el pasado 22 de agosto, Dillian Whyte suplicó que se hiciera uso de la opción de revancha establecida en el contrato de la pelea.

Finalmente, parece que se ha llegado ya a un acuerdo para que esto suceda antes de fin de año, con fechas estimativas para el 21 o el 28 de noviembre y esto tiene que ver con las muy buenas cifras que habría arrojado la transmisión del evento por parte de la plataforma Sky Box Office, que también contó con la revancha entre Katie Taylor y Delfine Persoon.

Dillian Whyte no tardó en viajar de regreso a su campamento de entrenamiento, montado en Portugal, para comenzar a prepararse para una revancha en la que está convencido que no fallará, esperando recuperar su status de retador obligatorio al título mundial del Consejo Mundial de Boxeo que ostenta Tyson Fury y que, de no mediar ninguna rareza, estará defendiendo en diciembre en la trilogía ante Deontay Wilder.

Povetkin vs. Whyte Rematch Targeted For November 21 or 28 https://t.co/G10SOtDlOX pic.twitter.com/SgYJhQmoc0 — BoxingScene.com (@boxingscene) September 14, 2020

Lo que no se ha definido es cuál será la sede de la revancha entre el británico y Povetkin, aunque puede que vuelva a ser en Gran Bretaña, con la expectativa de que para ese entonces ya pueda asistir al evento un grupo reducido de fanáticos, siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios y el distanciamiento social que exigen los tiempos que corren.

Se entiende que Hearn está en contra de realizar programas en un estudio de televisión, como lo han hecho los promotores de la competencias, mientras que también se ha descartado cualquier pensamiento de continuar Fight Camp en el jardín trasero de la sede de Matchroom en Brentwood, Essex.

