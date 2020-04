Hay temor de que Canelo Álvarez pueda lastimar a Gennady Golovkin

No son pocos los que consideran que las oportunidades de Gennady Golovkin ante Saúl "El Canelo" Álvarez han ido perdiéndose en el tiempo. Primero, en el controversial empate de 2017, en un combate donde el mundo vio ganador al kazajo. Después, en la justificable derrota de 2018, que terminó de catapultar al mexicano como el mejor de la categoría.

Pese a ello, pese incluso a sus 38 años, nada le hace más ilusión a Golovkin que poder concretar la trilogía ante Canelo una vez que el mundo comience a dejar atrás la emergencia sanitaria que ha generado la propagación de la pandemia de coronavirus. Para eso ha estado preparándose y ha desoído a todo aquel que quisiera convencerlo de lo contrario.

Hay, sin embargo, quienes siguen temiendo que el kazajo pueda irse muy lastimado en un tercer enfrentamiento ante el mexicano. Uno de ellos es su exentrenador Abel Sánchez: "Este combate puede doler. La trilogía no solo sería la pelea más significativa para Golovkin, sino también la más peligrosa. Estamos hablando de un tipo que ahora está en su apogeo y cree que puede hacer lo mismo con Gennady que con Kovalev".

En diálogo con The Athletic's Pug and Copp, Sánchez se extendió sobre su comparativa con la última pelea del mexicano. “Canelo hostigó, hostigó, hostigó y esperó ese momento correcto para ser destructivo. Odiaría ver a Gennady en esa pelea. Incluso preferiría no ver a Gennady sucumbir ante algo así", expresó.

Con 38 años, el mejor momento de la carrera de Gennady Golovkin parece haber quedado atrás y casi no hay argumentos, más que una mano certera, que inviten a pensar que si hay trilogía el kazajo pueda emparejar el historial desfavorable. Ni siquiera en su última victoria, en las tarjetas ante Sergiy Derevyanchenko, fue lo contundente que necesitaba para hacer cambiar de opinión al mundo del boxeo.

Lee También