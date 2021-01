Hay un mexicano que se quiere comer crudo a Teófimo López

Isaac Cruz cerró su 2020 haciendo mucho ruido en la división de peso ligero, gracias a su pelea del 31 de octubre en el Alamodome de San Antonio, en la que se comió crudo a un peleador probado como Diego Magdaleno, al que demolió por nocaut en el primer asalto.

Por eso ahora El Pitbull, de 22 años y con un récord profesional de 20 victorias, una derrota y un empate, no quiere dejar que 2021 se le consuma sin haber tenido la oportunidad de pelear por un título mundial en las 135 libras. Y parece que si es ante Teófimo López, mucho mejor para él.

"Este mismo año, a finales o a mediados, espero estar disputando una pelea de campeonato del mundo. Espero que no pase de este año. No me veo tan lejos por la clasificación en la que vengo", había expresado Isaac Cruz.

Y en relación a la posibilidad de enfrentar a Teófimo López, que se quedó con los cinturones de la FIB, la AMB, la OMB y el de campeón franquicia del CMB tras su victoria sobre Vasyl Lomachenko, agregó: "Lo quiero a él. Lo respeto ante todo, pero no tengo ningún temor en pelearle".

Lo más probable es que El Pitbull al menos haga un combate más antes de ir en busca de ese título mundial que siente merecer, por lo que habrá que esperar cuál es la jerarquía del peleador con el que negociarán su próxima pelea.

Lee También