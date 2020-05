Hay un múltiple campeón que quiere poner en fila a Tyson y Holyfield

Entre todas las extrañeces a las que ha dado lugar la propagación de la pandemia de coronavirus, imposible no destacar que se ha vuelto una moda el boxeo de veteranos. No es que ya esté sucediendo, sino que son muchos los exboxeadores, con Mike Tyson y Evander Holyfield a la cabeza, que están preparándose para volver al ruedo cuando todo empiece a normalizarse.

Parece ser, que al menos en el inicio, ambos grandes campeones irán por caminos diferentes. Esto se desprende de las últimas declaraciones de Iron Mike, quien dijo tener casi cerrada la pelea con un nombre incluso mejor que Evander Holyfield. Aunque si ese nombre es el de Shannon Briggs, la afirmación de Tyson no será cierta.

A la altura de estas dos leyendas ha aparecido otro de los grandes campeones del boxeo estadounidense pidiendo pista para regresar, incluso con intenciones de ponerlos a ambos en fila. Se trata de Roy Jones Jr, de 51 años, quien supo conquistar los cinturones mundiales en cuatro divisiones diferentes: mediano, supermediano, semipesado y pesado.

27-05-1994.

Roy Jones Jr. ���� vs. Thomas Tate ����

Tate consiguió levantarse de una caída en el 2⃣º, pero sabiamente se entrenador Eddie Mustafa Muhammad (excampeón WBA semipesado) no le permitió continuar.

IBF medio

MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas. pic.twitter.com/xJy0gTthhb — COSAS DE ⓑⓞⓧⓔⓞ (@OSCARSANTANA10) May 27, 2020

"He tenido alguna gente que me ha molestado en los últimos días. No voy a decir muchos nombres, pero algunos tipos muy grandes y fuertes intentaron intimidarme. No me gusta ser intimidado. Voy a luchar contra ti. Sé que tengo 51 años, pero lucharé contra alguien mayor de 50. Y no tengo miedo de luchar contra nadie, en ninguna parte, en ningún momento", expresó en clara referencia a Tyson y Holyfield durante un vivo de Instagram que realizó con el boxeador Kevin Newman.

Pese a su edad, Jones se mantuvo en la actividad profesional hasta hace muy poco tiempo. Se retiró victorioso, pues en su último combate, que tuvo lugar el 8 de febrero de 2018, se impuso por decisión unánime tras diez asaltos a Scott Sigmon.

Lee También