Hay un peso pesado que asegura ser más fuerte que Anthony Joshua y Tyson Fury

El próximo 31 de octubre, noche de Halloween, Derek Chisora tendrá la tarea de recibir a Oleksandr Usyk en la que será la segunda pelea de este en la division de los pesos pesados a la que decidió escalar después de conquistar los cuatro títulos mundiales como crucero.

Si bien para muchos es el invicto ucraniano el favorito en dicha pelea, que será transmitida por Sky Sports Box Office, por sus grandes condiciones técnicas; otros tantos opinan que el poderío físico del británico hará el combate desigual y frustrará rápido las intenciones de Usyk de hacer carrera entre los pesados.

Y si solo se tratara de una cuestión de fuerza, Derek Chisora no duda en que va a quedarse con la victoria, pues remarcó que en ese casillero supera incluso a los dos campeones mundiales reinantes: Anthony Joshua, dueño de los cinturones de la AMB, la FIB y la OMB; y Tyson Fury, monarca del CMB.

"No creo que en el juego de los pesos pesados haya nadie más fuerte que yo en este momento. ¿Anthony Joshua? ¿Tyson Fury? ¿Dillian Whyte? ¿Deontay Wilder? No, no son más fuertes que yo", aseguró Chisora en diálogo con Sky Sports.

Ya en relación al combate con Usyk, agregó: "No se trata de cuánto lo quiero. Cuando quieres algo desesperadamente se trata de qué harás por ello. Voy a pasar por encima de este hombre. Lo que sea que traiga, necesitará más para detenerme. Lo atravesaré. Será increíble".

