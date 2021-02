Vergüenza: Javier Fernández, incoforme por la 'foto empelota' de la hincha del Cali

Mucho revuelo ha causado la hincha del Deportivo Cali que prometió una foto sin nada de ropa por un gol de Marco Pérez. Al final, y luego de tanta presión, la mujer cumplió y a su manera publicó una foto en su perfil oficial de Twitter. Al parecer, muchos no quedaron contentos.

Uno de los incoformes fue, nada más y nada menos que Javier Fernández, narrador en Win Sports. En plena transmisión del partido entre Junior y Millonarios, el 'Cantante del Gol' tocó ese tema con sus colegas y reprochó, entre risas, la imagen publicada por Fayzuli Martínez, la hincha que se sacó la ropa por los goles de Marco Pérez.

Quiero decirle que el personaje (Fayzuli Martínez) no cumplió porque tiene algo y era sin nada. No era así. Eso quedó a medias. Ella no habló de un foto artística”