A 30 años de la noche en que Julio Cesar Chávez aprendió a sufrir frente a Meldrick Taylor

Se cumplen 30 año de la una de las batallas más duras que tuvo Julio Cesar Chávez en su carrera, la noche en la que tuvo que sufrir frente Meldrick Taylor.



Era el último round, Chávez quería bajarse del ring ya que le dolían como nunca los golpes del estadounidense campeón había sido campeón olimpico en Los Ángeles 1984.

Taylor dominaba y lo hacía retroceder a uno de los boxeadores que nunca daba un paso atrás aunque la contienda sea de más duras.

Buen día☀️esta Pelea�� sin duda fue la que marco Mi Vida, la vimos a las 2 de la madrugada diferida en Televisa, porque era PPV y no podíamos pagar, ahí fue donde conocí al Gran Campeón Mexicano @Jcchavez115 se hizo me ídolo, hoy le acabo de pegar una chinga el pasado 7 de marzo — Jorge Arce (@TraviesoArce) March 17, 2020

Sin embargo, para ser más épica la proeza encontró una mano que cambió la pelea y que comenzó a consagrarlo como un boxeador de la raza mexicana.

A falta de 30 segundos Chávez conectó una mano que fue pared para Taylor porque lo frenó y le hizo temblar las piernas.

Fue una luz en un camino oscuro para el Cesar del boxeo que olió sangre y fue en busca de su presa para definir la historia con un gancho al hígado.

"Fue la pelea más importante, difícil y dura de mi carrera porque me enfrenté a un campeón olímpico y campeón mundial invicto que supuestamente era el sucesor de Sugar Ray Leonard, pero no pudo ser porque no noqueé", explicó Julio Cesar Chávez a ESPN, según lo publicado por Medio Tiempo.

Lee También