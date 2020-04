Canelo Álvarez declaró que habrá trilogía con Gennady Golovkin si es un buen negocio para él

Los fanáticos del boxeo esperan que en septiembre se de la trilogía entre Saul Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en una nueva fiesta mexicana.

Sin embargo, el Tapatío dijo que le atrae realizar la tercera pelea solo le rinde desde los monetario, sino los horizontes seguramente sean otros.

“Eso es todo rumor. Ya he dicho que tuve 24 round con él y no hay necesidad. Pero si es un buen negocio para mí, ¿por qué no?” comentó Saul Álvarez a Fox Sports.

Además, dijo que por ahora no busca tomar ninguna decisión ya que todo está parado debido a la pandemia que azota al mundo.

“Como siempre hacer la mejore peleas para la afición y seguir manteniéndome. Lo difícil es eso”, agregó el Canelo al referirse que el día que deje a un lado la disciplina, el trabajo y ganas ser dará un paso al costado.

Por último, el mexicano se explicó que rechazó ir a un Juego Olímpico ya que su objetivo era hacerse profesional y ser campeón del mundo.

“Ir y quitarle ese sueño (a un joven) no se me hace justo”, comentó Saul Canelo Álvarez para explicar que no lo motiva a decir presente en la cita máxima del deporte.



