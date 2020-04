Canelo Álvarez le envió un mensaje a las personas que viven un duro momento por el COVID-19

La pandemia avanza en todo el mundo y comienza a golpear a las personas más necesitadas en México ya que le es más difícil ir a trabajar.

Es por esto que Saul Álvarez habló con la cadena Univisión para darle ánimo a aquella parte de la sociedad que no puede hacerle frente a la crisis.

“Yo pase por eso. A veces tenía para rentar a veces no. Batallaba muchísimo”, expresó Canelo al referirse que no tenía los 1500 pesos que necesitaba para pagar el alquiler de su hogar.

A su vez, el Tapatío les pidió que no se den por vencidos debido a que considera que vendrán mejores momentos en el futuro.

“Hay veces no haya la salida y uno no sabe por dónde salir de esta, pero hay muchísimas la vida te da paso por paso y simplemente hay que aprovechar cada oportunidad que te ofrece", finilizó Canelo para que la sociedad no baje los brazos por el COVID-19.

Cabe recordar que Saul Álvarez se encuentra con su familia en San Diego, California, manteniéndose bien físicamente para estar listo para su regreso.

