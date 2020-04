Canelo Álvarez trolleó a David Faitelson por TV Azteca

Saúl Canelo Álvarez sabe que es el mejor boxeador del momento y que esto trae sus críticas como le ha sucedido en varias oportunidades.

Uno quien siempre apunta contra el Tapatío, en sus diferentes columnas boxísiticas, es David Faitelson, periodista con el que ha tenido más de un cruce en televisión.

Es por esto que hoy, en TV Azteca, Eduardo Lamazón le preguntó por su colega y Canelo aprovechó la oportunidad para trollear al reportero de ESPN.

“¿Eh? ¿quién es ese?”, fue lo que le respondió Saúl Álvarez al periodista argentino lo que generó las risas en el estudio.

Por otro lado, Lamazón le consultó si con él tiene algo pendiente y el boxeador cambió su tono sacarcástico.

“La verdad que tu no me caes mal Lamazón. No estoy de acuerdo con algunas cosas contigo y que tu no lo estos con muchas más conmigo, pero es normal”, cerró Saúl Álvarez con el periodista de TV Azteca.



