El Gallo Estrada dijo que Canelo Álvarez es el mejor boxeador de México y que a Carlos Cuadras le gana por nocaut

Juan Francisco Estrada sabes dos cosas de la actualidad del boxeo: como es el negocio de su deporte y que el mejor boxeador de México es Saúl Álvarez.

Sin embargo, el Campeón Mundial Súper Mosca del Concejo Mundial de Boxeo entiende que él es uno de los grandes animadores del deporte de los puños en estos momentos.

“La mayoría de la gente dice que soy el mejor peleador de boxeo de México”, expresó el Gallo Estrada a Bolavip pero aclaró que el uno México es Canelo.

- Volviendo a aquella pelea con Román González, ¿fue buena la bolsa que ganaste o fue una inversión que hiciste para tener una pelea mundialista en el futuro?

"No fue buena. Pero fue la oportunidad del campeonato del mundo. No ha habido hasta horita Chicta quita González y marco Carabajal no ha habido un millón de dólares que ganen una pelea".

- Hablando del tema de la bolsa, ¿cómo analizas que ustedes, los pesos chicos, dan grandes combates y son buenos boxeadores, pero no ganan las bolsas de las grandes peleas que hay en otras categorías?

"La verdad es algo que la gente en el mundo del boxeo, los promotores, deben tomar en cuenta ya que nosotros damos mucho más espectáculo que los pesos grandes. Nos merecemos buenas bolsas por el gran espectáculo. No sé qué tenemos que hacer para ganar buenas bolsas. Ojalá los promotores no tomen más en serio con las mejores bolsas".

- ¿Y cuál fue el primer gusto que te diste con la paga de una bolsa de boxeo?

"Sin duda fue comprarme un carro. En mi primera pelea que tuve como profesional no gané mucho. Eran 2500 pesos. Conforme que fui pelando y gané una bolsa buena me compré carro. Fue un carro viejo pero bonito. Era un Lincoln ‘98. Ese fue mi primer premio".

- ¿Y siempre te funcionó bien o te dejó a mitad de camino?

"Fíjate que un día íbamos rumbo a Mexicali. Ya de venida e Hermosillo se me quedó sin agua el carro y se me calentó, me dolió en el alma porque tanto sacrificio para mi carrito que se quedó sin agua por tanto sacrificio en la mitad de camino. Pasaron días, me lo arreglaron, pero el carro no quedó bien. Yo me quedé en Hermosillo entrenando y mi esposo se fue a Peñasco. Me habla día después que el carro se había incendiado. Tuvo un corto en la batería, el carro se incendió y tuvo un corto se incendió todo".

- Te llevo a la actualidad de tu carrera. La información que circula es que pelearías con Carlos Príncipe Cuadras, ¿es así?

"Como todos sabemos que los promotores son los que arreglan las peleas. Ellos me dicen vas a pelear con tal persona. Yo tengo que estar preparado. Nosotros no podemos elegir como Pacquiao o Canelo que pueden elegir. Ellos vienen y me dicen 20 días antes de la pelea contra quien va pelear. Ni modo de decir para no quiero pelear nosotros no somos boxeadores que ganamos millones de dólares. Así es el boxeo de los pesos chicos".

- ¿Pero en tu cabeza está Cuadras o hay otro boxeado?

"Yo tengo en la mente que el primer peleador ranqueado número 1 es Rungvisai. Yo mi primera pelea que tengo que hacer es con Rungvisai. Pero los promotores, las entrevista y las redes sociales dicen que tal vez sea con Cuadras, pues yo no puedo hacer nada. Yo voy a pelear contra quien me digan".

- Si se da la pelea con Carlos Cuadras, ¿cree que va hacer el mismo combate que tuvieron en 2017?

"Yo creo que lo voy a noquear. En la primera pelea que tuve con Cuadras yo no me sentí al cien por ciento por una lesión. Pero si se da una segunda pelea sé que le voy a ganar por nocaut".

- Antes de Cuadras, se hablaba que posible pelea unificatoria frente Khalid Yafai, ¿imaginaba que el británico perdiera por nocaut frente a Román González?

"Yo y mi entrenador habíamos estado hablado con mi entrenador de hacer una pelea con Yafai porque pensábamos que era un campeón que no tenía mucha experiencia como profesional como Jerwin Ancajas o Román González. A veces el nocaut no dice mucho porque hay peleadores que se acaban y a veces que boxeadores se reponen de una derrota dura. Hay peleadores que los noquean y no son lo mismo, hay peleadores que siguen con el boxeo".

- ¿Y cómo lo viste a Chocolatito González?

"Román González es un gran peleador, con una gran experiencia y bien entrando puede pelear igual o mejor que antes. Se vio una gran experiencia, gran disciplina de entrenamiento y noqueo a un boxeador de la gran magnitud".

- Me acabas de nombrar a Ancajas, ¿qué me podés decir del filipino?

Me gustaría una pelea contra él porque es un gran peleador, porque es difícil y es zurdo. Es un gran campeón que tiene grandes peleas. A mí me gustaría una pelea contra él o Román González porque son las peleas duras.

- ¿Te gustaría subir a categoría gallo para enfrentar a Naoya Inoue?

"La verdad que estoy cómodo en mi categoría. No me siento capaz de subir a peso gallo y no por no pelear con él. Puedo agarrar unos campeonatos en este peso, y sí me gustaría subir en peso gallo y si aún está (Inoue) me gustaría pelearlo".

- Hace poco Andrea Ward te puso dentro de los mejores libras por libra de la actualidad, ¿te sentís como uno de los mejores boxeadores del momento?

"La verdad que si por la cuestión de haber enfrentado buenos peleadores por haber peleado y tener peleas por campeonatos del mundo. La gente ha dicho que soy uno de los mejores peleadores de México. No sé si en los primeros diez, pero si en los primeros quince".

- ¿Te sentís reconocido por el público mexicano?

"Sin dudas que sí. La mayoría de la gente dice que soy el mejor peleador de boxeo de México porque canelo es un gran peleador, pero pues mediáticamente del momento".

Primera parte de la charla que mantuvimos con @GalloEstradaOfi en la que contó cómo fueron esos dos días previos al pesaje frente a @chocolatitobox ����https://t.co/bFPwGRIQxe — Bolavip México (@BolavipMex) April 19, 2020

- ¿Y Canelo es el mejor o sos vos, como dice la gente?

"No te podría decir que yo porque sería alagarme a mí mismo. Boxísticamente Canelo ha aprendió mucho y lo pondría en el número uno de México".

Juan Francisco Estrada no quiere grandes gustos para cuando se retire del boxeo, sino que le gustaría tener un rancho para tener unos caballos y patos. A su vez, cuando pase la crisis sanitaria, quiere conocer, con su esposa, París y España.

“Lo he visto pelear y creo que no me ganaría porque él recibe demasiado castigo y con un boxeador de buen boxeo, como yo, creo que no tendría oportunidad en este momento”, expresó Estrada sobre Julio Cesar Rey Martínez, actual Campeón Mosca del Concejo Mundial de Boxeo.

- Miguel Berchelet, Jaime Mungia, Emanuel Navarrete siendo campeones del mundo han peleado muchísimo en combates muy fuertes, ¿estás de acuerdo de que peleen tanto en el año?

"Si por mi fuera hubiera peleado cada fin de semana. Para mí se me hace perfecto porque ellos más que nada se agarran en cada pelea se llevan buenas bolsas y suman al recordó. Yo les recomiendo que lo hagan y si se siente bien que lo haga y que estén bien preparados".

- ¿Qué opinas de Emanuel Navarrete?

"Es gran peleador y un peleador aguerrido. A mí no se me que tenga un boxeo extraordinario que no tenga un boxeo extraordinario espero se un boxeador que es aguerrido y merece ser nombrado como uno de los mejores de México".

- ¿Y de Rey Martínez?

"La verdad que es un buen peleador Rey Martínez. Hubo especulación de que querían enfrentar, no sé si es verdad. Lo he visto pelear y creo que no me ganaría porque él recibe demasiado castigo y con un boxeador de buen boxeo, como yo, creo que no tendría oportunidad en este momento. Pero cuando ya suba a peso mosca tiene que tener mucho cuidado porque tiene que tener más movilidad de cintura, más para no recibir de fuente para no reciba tanto castigo. Pero es un gran peleador y es uno de los campeones mexicanos que está ahorita en el momento".

- Comentas que Navarrete y Rey Martínez son buenos boxeadores pero que reciben mucho porque van a la guerra como todo mexicano. La pregunta es la siguiente, ¿preferís ganar a tu manera o dar espectáculo a pesar de que pongas en riesgo el resultado?

"Depende. Yo cuando estoy arriba del ring contra cualquier peleador lo estudio los dos primeros rounds. Ya en el tercero o cuarto asalto me muevo a como yo lo sentí a él. Por ejemplo, Runvigsay es un peleador fuerte y no me voy a ir al faje. Tengo que ser un boxeador inteligente. Soy mexicano, me gusta la guerra y los golpes. Cuando recibo un golpe digo ‘ahora te voy dar muchos más yo’, pero inteligentemente. Hay muchos peleadores que dicen al estilo mexicano, pero cuál es el estilo mexicano que la gente piensa, pues ir a la guerra, a la sangre, a los golpes. Y la verdad que uno cuando sube al ring tiene que ser más inteligente porque arriesgas la vida cuando subes".

Lee También