El Gallo Estrada dijo que contra Román González estuvo dos días sin comer y sin tomar agua para dar el peso

Cuando se habla del boxeo mexicano lo primero que se le viene a la mente a cualquier persona del mundo es Saúl Canelo Álvarez.

Sin embargo, el verdadero fanático del boxeo sabe que en México no todo se centra en el Tapatío ya que reconocen lo logrado por Juan Francisco Estrada, actual Campeón Mundial Super Mosca del Concejo Mundial de Boxeo, quien transmite, en cada palabra que dice, con la misma firmeza con la que se encuentra arriba del ring frente al mejor peleador de la categoría.

“De hecho en la pelea, no recuerdo si en el round seis o siete, yo pensaba en dejarme caer (abandonar) porque no aguantaba los que me daba, más que nada lo por lo débil y porque yo pensaba que le daba golpes a Román González y no le hacía daño”, expresó el Gallo Estrada a Bolavip al responder cuál combate que más le costó dar el peso.

- Bueno Juan, ¿cómo estás llevando la cuarentena?

"En casa como la han dicho el gobierno en todo México. Salimos a veces a compras tratamos de comprar todos nuestros alimentos. Estamos aquí en casa".

- ¿Se hace difícil cambiar la rutina de un día para el otro por esta pandemia?

"Me gusta estar disfrutado en casa. Me gusta mucho dormir. Pero ahora que nos estamos entrenamos porque en la mañana corremos y a penas manopleamos, es más difícil porque solo hacemos el entrenamiento uno vez al día. Antes hacíamos tres entrenamientos a diario".

- ¿Y qué haces para matar el tiempo?

"De hecho, hace unas semanas pasó un accidente con mi sobrino y unos niños. No tuve muchas chances de estar. Ya esta bien y se fue para Puerto Peñasco. Ya ahorita estamos en casa. Ahora ya estamos en casa y podemos estar ver viendo una serie de Netflix con mi esposa. Pero aquí en convivencia con la familia".

- Cierto, ¿cómo te enteraste del accidente?

"En ese día estábamos en Peñasco con mi esposa y mi hermana, la mamá de mi sobrino. Cuando nos informan del accidente inmediatamente hacemos el viaje de Hermosillo que son seis en horas en carro. Llegamos al hospital y fue algo inesperado. Fue un accidente muy inesperado porque fallecieron personas".

- Me comentabas que estabas viendo series, ¿te pusiste al día con alguna en particular?

"Hemos estado viendo varias serias. Hace poco hemos visto la de María Magdalena que es religiosa y muy bonita. Ahorita estamos con otras series que es Los Cien y está muy buena nos falta de ver capítulos".

- ¿Y sos de ver alguna pelea tuya ahora que no hay boxeo?

“Cuando viene la familia nos ponemos a ver repetición de las peleas que pasan ahora los sábados. La de (Carlos) Cuadras, la de Román González, la Tyson Márquez y la de BraianViloria”.

- Y metiéndonos un poco más en tu carrera, ¿cuál fue la pelea que te costó dar el peso?

Sin duda mi primera pelea de campeonato del mundo con Román Chocolatito González. Yo debuté a los 18 años en peso gallo y conforme fui haciendo peleas más duras. El peso en el que me sentía mejor era pelear en Super Mosca. Cuando me llaman para la pelear con Roman Gonzalez y me dijeron el peso minimosca dudábamos de dar un peso en el que no habíamos dado desde mis 14 años.

- ¿Y por qué aceptaron la pelea?

"Por la oportunidad de campeonato del mundo contra Román González. Aceptamos la pelea por la oportunidad. Sabíamos que podíamos ganarle, pero no sabíamos que tan mal nos íbamos a sentir en ese peso. Dos días antes del pesaje para el pesaje en no comí ni tomé agua y entrené para darlo".

- ¿Y cómo lo diste al final y cómo fue la recuperación a horas de pelear?

"La verdad que a la hora del pesaje lo di bien sin problema. No tuve que correr ni nada. Pero a la ahora de comer mi cuerpo lo devolvía. Recién a la una de la mañana empecé a tomar agua y comer. Mi cuerpo no le compensaba. De hecho, en la pelea, en el round seis o siete no recuerdo bien, yo pensaba en dejarme caer, porque no aguantaba los que me daba, más que nada lo por lo débil y porque yo pensaba que le daba golpes a Román González y no le hacía daño. Pero por la oportunidad no tenía porque perderla y sobre todo no tenían que noquearme. Después de esa gran pelea me dieron otra oportunidad".

- ¿No pensaste que te podía haber terminado muy por esto?

"La verdad que no pensé que podía pasar. En esa misma noche, un día antes de la pelea, mi entrenador llegó a mi cuarto y yo le vi la cara de lo asustado con la que me vio. Le dije ‘ya sé que estoy demasiado flaco, pero vamos a pelear’. Yo pensaba en pelear. Ojalá que pueda aguantar golpes y tenga fuerza para tirar golpes".

- ¿Cómo fue el recibimiento en México?

"Cuando llegué aquí a México la gente felicitándome por la pelea que hice. Fue una gran experiencia contra uno de los mejores pesos viejos chicos. Yo me sentía muy bien. La gente me recibió como si hubiera ganado la pelea. Eso me hizo no estar triste".

- ¿Volvería a hacer esta locura que me comentas?

"Sin duda no lo haría, no bajaría a un peso que no es el mío. De hecho, previo a la pelea, le dije a mi entrenador le dije ‘si le gano a Román González voy a dejar el título y subo a peso mosca’. Y mi entrenador me dijo que no iba a volver a pelear en ese peso".

El Gallo Estrada tiene realizó 43 peleas como profesional, 27 ganadas por la vía rápida, y tan solo tres fueron derrotas frente a Juan Carlos Sánchez Jr, Román González y Wisaksil Wanjek.

“Además, si estás en México hay gente para los dos lados, para el rincón rojo y azul. En China no, era todos con Viloria. Encima cuando Viloria me conectaba un golpeaba la gente gritaba y cuando yo lo conectaba la gente hacía silencio”, comentó Juan Francisco Estrada la experiencia de haber combatido en Macao, China, en dos oportunidades.

- Siguiendo un poco con tu carrera veo que peleaste en Macao contra Braian Viloria, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Imaginaste alguna vez que ibas a pelear en Asia?

"Fue una experiencia muy buena. Nunca pensé que iba a pelear a China. Fue un sueño hecho realidad. Era una pelea contra todos. En contra de la promotora y de los jueces. Y teníamos muchas ganas de ser campeones del mundo. Ya en mi peso contra un gran peleador y una pelea".

- ¿Qué fue lo que más te sorprendió de aquella pelea?

"Que no es como en Estados Unidos o México vas entrando a la arena y están emocionados. Ellos (los chinos) hasta que no empieza la pelea la gente está en silencio total hasta que no empieza la pelea. Si estás en México hay gente para los dos lados, para la esquina rojo y el azul. En China no, era solo con Viloria. Encima cuando Viloria me conectaba un golpe la multitud gritaba y cuando yo lo conectaba la en silencio todo. Fue algo raro. Cuando ganamos la gente sorprendida, pero a la vez contenta porque no daban un peso por mí".

- ¿Y la segunda contra Milan Melindo?

"Ya en la segunda pelea contra Milan Melindo la gente estaba conmigo. Era como pelear en casa".

- Entrando un poquito a tus últimos combates, ¿qué analizas del primer combate que tuviste con Wisaksil Wanjek?

"La primera pelea que tuve con él la preparación física no me ayudó. Yo sabía que era mejor boxeador que él ya que es un boxeador fuerte, que va al frente, que mete su cabeza y no sabe boxear. A mi me faltó entrenar fuerte porque tuve lesiones que no me dejaron entrenar al cien por ciento. Creo que hice una buena pelea y tal vez la decisión se la dieron a él. Pero cuando se hizo una revancha demostré como era el boxeo con una preparación excelente".

- ¿Pero ni si quiera crees que empataste?

Sin dudas creo que habría sido un empate. Creo que conecte unos golpes con más puntos. Cuando le dieron la pelea pensé ojalá que me den la revancha para poder demostrar que no es mejor boxeador que yo.

- Pero en la segunda también fue cerrada, ¿fue así como la vieron los jueces?

Recuerda que el tenía contrato con Matchroom. Después que le gané firmaron conmigo. Pero más que nada se dio ese resultado porque era el boxeador de ellos.



