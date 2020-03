Jaime Munguia dice que no se apura para enfrentar a Canelo Álvarez o a Gennady Golovkin

Jaime Munguia acaba de subir a categoría mediano luego de abandonar su el Título Mundial Superwelter de la OMB.



A pesar de que debutaba en las 161 libras, al mexicano lo mandaron frente a Garry ‘O Sullivan como si fuera una prueba para saber si está para enfrentar a los mejores de su nuevo peso.



A pesar de que se habla de su futuro rival puede ser Saul Álvarez o Gennady Golovkin, el peleador no se apura y solo entrena para su próxima pelea. Aunque dijo que irá a quién le pongan enfrente pero espera que sea el mejor como le dijo a Bolavip hace uno días.

“Quiero enfrentarme a los mejores. Se ha hablado de Golovkin, de Canelo, pero no ha habido nada concreto, no depende de mí, sino de los promotores. Pero no tengo prisa", comentó Munguia según lo informado por ESPN.

Además, el excampeón de los superwelters dijo que no se siente joven y que busca seguir creciendo y adquiriendo experiencia.

Ante las posibilidades de enfrentar a Canelo o Golovkin...



Jaime Munguía, sin prisas ����https://t.co/hNGI1n6xdU — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) March 28, 2020



“No tenía exactamente fecha, estaba tentativo para pelear el 2 de mayo en la semifinal de Canelo, pero en realidad nunca se cerró nada”, comentó sobre la fecha que no se terminó dando debido a la pandemia que afecta al mundo.

“La verdad he seguido entrenando, he estado entrenando a puerta cerrado bajo ciertas medidas de seguridad, trato de salir a correr por las tarde cuando las calles están más solas, haciendo ejercicio”, cerró Jaime Munguia al referirse sobre cómo se cuida para contagiarse de COVID-19.

