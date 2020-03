Jaime Munguia dijo que Canelo Álvarez es el mejor boxeador de México y no entiende por qué es criticado

El boxeador que se sepa adaptar a los cambios es aquel puede sobrevivir mayor tiempo en el deporte de los puños.



Jaime Munguia supo, tras vencer por puntos en decisión mayoritaria a Dennis Hogan que necesitaba un cambio y lo hizo radicalmente ya que se fue a ser dirigido por Erick el Terrible Morales.

“A mi gustaría hacer las dos cosas, dar espectáculo y seguir ganando”, comentó el excampeón mundial superwelter de la OMB a Bolavip al referirse que es necesario ganar a pesar de que muchas veces vende el espectáculo mientras el viento entre corta la comunicación.

- ¿Cómo te encuentras con tu nuevo técnico, Erick el Terrible Morales?

"Bien, hemos mejorado muchas coas. Vamos muy bien y podemos seguir trabajando. Me siento muy bien al lado de Erick".

- Morales fue un gran campeón, pero no tiene una gran cantidad de boxeadores formados y no dirigió a muchos campeones del mundo como Eddy Reynoso o Freddie Roach. Entonces ¿por qué él en tu esquina?

"Es uno de los grandes campeones de México, que ha tenido grandes batallas por peleas a campeonato a doces rounds. Que sabe lo que se siente, que sabe lo que es estar arriba de un ring. Tomamos una decisión que sepa lo que verdad se siente".

- Volviendo a tu pelea con Sullivan, cambiaste tu forma de ir al ataque por lo que priorizaste ganar antes de dar espectáculo como lo han hecho grandes boxeadores. ¿Tu priorizas el espectáculo o boxear a tu manera para ganar?

"Creo que las dos cosas. Lo principal es seguir ganando sino no ganas no te sirve de nada, aunque hagas lo que hagas. Creo que también hay que convencer de la gente hay que darle espectáculo a la gente. A mi gustaría hacer las dos cosas, dar espectáculo y seguir ganando".

“Me levanto a las nueve de la mañana. Me vengo al gimnasio a entrenar. Paso un buen rato de mi día. Platicando No hay más que hacer. Regresamos a desayunar. Estamos encerrando”, explicó Jaime Munguía sobre su día a día.

Al excampeón del mundo de 23 años le gusta los videos juegos por lo que comenta que juega al Call Of Duty o al FIFA donde elige al Real Madrid, Barcelona o Francia porque conoce poco de futbol.

“(Canelo) Es el mejor boxeador que tiene México”, opinó Munguia a Bolavip al referirse que no entiende por qué Saul Álvarez recibe tantas críticas.

- Se habla que los deportistas mexicanos reciben muchas críticas, ¿te sientes atacado por el aficionado de México?

"No. Gracias a dios creo que tengo buen público, la gente me quiere. Yo trato de ser lo más amable lo más sincero con ellos y tratar bien al mundo. Creo que con eso me he ganado a la gente".

- ¿Y por qué crees que Canelo Álvarez recibe tantas críticas?

"Es el mejor boxeador que tiene México. No se por qué la gente no le quiere, pero él sigue adelante, no le importa lo que diga la gente".

- ¿Sos de ver boxeo?

"La verdad no soy fanático del boxeo. Yo siempre veo las peleas más importantes de Tyson Fury, Golovkin, Charlo. Tampoco soy tan fanático del boxeo".

- Mencionas a Golovkin, ¿qué piensas que le sucedió en su último combate?

"Creo que no todos tenemos buenas noches. Hay buenas y peores. Lo bueno es que salió ganador, pero vamos a ver que paso después".

- Hablando de uno de los boxeadores de las 160 libras ¿A quién enfrentarías de todos los boxeadores de la categoría?

"Pues no me iría con ninguno, me iría con quien me diga. Obviamente con el mejor que esté en mi categoría".

- ¿Entonces a Canelo?

"Sí, claro que sí".

