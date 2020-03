Jaime Munguia dijo que frente Sullivan tuvo más confianza para boxear

Toda estrella del boxeo mundial sabe que llegar a ser campeón del mundo es fácil, pero mantenerse es lo difícil.



Jaime Munguia sabe esto por lo que el coronavirus no lo frena y mantienen sus entrenamientos con Erik el Terrible Morales, con quien debutó frente a Patrick Allotey para defender con éxito su Título Mundial Superwelter OMB.



Mientras espera que le confirmen cuándo y frente a quién será su próxima pelea, el nacido en Tijuana de 23 años habló con Bolavip sobre lo que se como se sintió en su última pelea en categoría mediano.

- Jaime, ¿cómo tomaste el parón que hay a nivel mundial en el boxeo debido a la pandemia?

"Gracias a dios, bien. Con toda mi familia estamos bien, gracias a dios. Tratando de seguir trabajando, estábamos terminando de entrenar. Simplemente tomando las medidas de seguridad necesaria. Dios quiera que no nos pase nada".



- ¿Te quedó la espina clavada por no poder combatir el 2 de mayo?

"Por algo pasan las cosas. Ahora tenemos más tiempo de prepararnos me de mejorar los errores. Creo que vamos estar bien y vamos tomar con calma la siguiente fecha".

- ¿Sabías a quién ibas a enfrentar?

"No".

- ¿Y cómo preparar una pelea sin saber que quién ibas a enfrentar?

"Pues entrenándome fuerte, mejorando los errores que tuvimos en el pasado".

“Nunca dejamos de aprender y creo que en una pelea super importante hacer toda esa cosa que a veces tienes desconfianza y descubrir puedes hacer cosas nuevas”, expresó Jaime Munguia a Bolavip al referirse que para derrotar a Garry O’ Sullivan por KOT 11 el pasado 11 de enero pudo poner en práctica nuevos recursos técnicos.

- Cambiando de tema, ¿cómo te sientes en categoría mediano?

"Bien. Creo que me sentí más fuerte, más completo. Batallé menos para dar el peso".



- En tu último combate vi un cambio en tu estilo de pelea ya que pasaste de ir a la guerra, como todo mexicano, a tener criterio para atacar, ¿no?

"Sí, la verdad que en el primer round cuando lo agarré, sentí que lo iba a tumbar en el segundo. Pero era un peleador muy fuerte. Pensé que si peleaba más rounds era mejor para mi para mi carrera. Aprendí más cosas. También, más que nada, porque pensé que lo podía dominar, porque podía hacer buenas cosas y así fue".



- ¿Te dabas cuentas de que ibas a retrocediendo, pero lanzando golpes?

"Sí, pues estábamos tratando de hacer cosas nuevas, más que nada de practicar cosas que ya habíamos hecho en el gimnasio (como) contra golpear. Nunca dejamos de aprender y creo que en una pelea super importante hacer todas esas cosas que a veces tienes desconfianza y descubrir puedes hacer cosas nuevas".



- ¿Te costó hacer ese cambio de estilo?

"La verdad creo que me sentí muy cómodo, me sentí muy bien. Me sentí trabajando a gusto".



- ¿Te sentiste desesperado por no poder sacar a Sullivan?

"Para nada siempre pensando que había que mantener la calma y seguir trabajando porque había 12 rounds".

Lee También