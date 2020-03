Julio Cesar Chávez Jr. recomendó cómo cuidarse del coronavirus

El coronavirus afecta México como a diferentes países del mundo. Es por esto que varios deportistas recomiendan como prevenir el COVID-19 y uno de ellos fue Julio Cesar Chávez Jr.



El hijo de la Leyenda del boxeo mexicano grabo un video en el que recomendaba como debería ser la forma de actuar de las personas que no están aún afectadas por el virus.

¡Uffff! Menos mal que yo ya libré el #Coronaviurs



Para más consejos de epidemiología sigan a Julio César Chávez Jr. pic.twitter.com/x9WPly4y0L — San Cadilla (@SanCadilla) March 17, 2020



“Los que pueden llevar el tema del coronavirus, lo de la enfermedad, ahorita que les afecte menos, son los que vivimos al día. Osea, al día. Porque no sé, a veces dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer: sudar, bañarnos", expresó el excampeón del mundo.

¡DEDICA UNA CANCIÓN!��



Julio César Chávez Jr dedica una canción al Coronavirus.



EMOTIVO. pic.twitter.com/jNmlm6SkMy — Analistas (@_Analistas) March 18, 2020

Sin embargo, no todo quedó ahí, sino que además Junior creó una canción en el que la letra habla sobre el COVID-19.

"El virus del coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más. El amor del coronavirus me va a matar", expresa la canción de Julio Cesar Chávez Jr.

