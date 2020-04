La OMB dijo que las grandes peleas se darán si hay vacuna para frenar al COVID-19

La pandemia dejó sin actividad al boxeo, a una de las principales industrias del deporte, luego que los diferentes países comenzaran a tomar medidas para frenar el avance de la coronavirus.

Sin embargo, la Organización Mundial del Boxeo, uno de los principales organismos internacionales del deporte de los puños, le informó a ESPN que tienen pesado volver a trabajar después del 15 de junio pero duda que las grandes peleas vuelvan este año.

“Los rankings que aparecen en la página quedarán vigentes hasta entonces. Y las peleas obligatorias, las eliminatorias, negociaciones, retadores obligatorios, todo quedará en suspenso”, expresó Francisco Valcárcel, presidente de la OMB, quien agrego que ellos trabajan desde su casa.

Por otra parte, Gustavo Oliveri, asesor legar de la OMB, dijo que hasta el momento su ránking mundial no ha sido modificado desde que se publicó el pasado mes de marzo y no piensan hacerlo para no generar incertidumbre.

Además, comentó que no tienen ni una fecha ni una agenda definida para decir cuando regresan las peleas que ellos fiscalizan.

Por último, el presidente de la OMB dijo que parece que todo puede volver a la normalidad en agosto o en septiembre, pero tiene sus por lo que los promotores deberán elegir si sacrifican dinero o tiempo para regresar con las grandes peleas.

“Los fanáticos son una parte esencial del boxeo, a pesar de que hay que traer el boxeo a la televisión, las peleas que le interesan al público como Canelo, Teofimo, Lomachenko, Wilder, Joshua, esas peleas grandes, no creo que este año las podamos ver, al menos no hasta que haya público. Para que haya público debe haber una vacuna, y es complicado”, finalizó Francisco Valcácel.



Lee También