Ryan Garcia dice que no le impresiona el boxeo de Gervonta Davis, Devin Haney y Teofimo López porque quieren ser igual a otro boxeador

Quien diga que Ryan Garcia es un solo un boxeador que se muestra en las redes sociales es un ciego que no ve las condiciones que tiene el estadounidense en el ring.

La joya, que es manejada por Oscar de la Hoya, sabe que es muy talentoso y que Golden Boy Promotion tiene una gran plataforma para exponerlo como el mejor y para entrenarlo como un peleador ya que en su esquina está Eddy Reynoso.

Sin embargo, el joven y prometedor boxeador es claro en una cuestión difícil de encontrar en estos días: ser él mismo arriba del ring y se ve esto cuando pelea.

“Ellos quieren ser Floyd Mayweather. Y yo mandaré a Gervonta (Davis) a ahí. El quieren ser su jefe (Foyd Mayweather). Tú no eres Mayweather. (En cambio) yo estoy trantando de ser el próximo Ryan Garcia. Tomo esto de grandes peleadores y estoy tratando de crear mi propia cosa. Yo no soy Floyd. Entendí eso”, declaró Ryan Garcia a Boxing Scene al referirse que Teofimo López, Dave Haney y Gervonta Davis quieren parecerse a otro boxeador en vez de armar algo distinto con su talento.

El boxeador de Eddy Reynoso tiene 21 años, tiene un récord como invicto de 21 peleas ganadas, 17 por la vía de KO, y dijo que ve muchos videos de Sugar Ray Robinson, uno de los mejores boxeadores de la historia.

“Obviamente no se vienen peleas y tu no puedes entrenar para un peleador específico, pero, en mi mente, entreno para Jorge Linares”, expresó el estadounidense al referirse que se peleando con el venezolano y que busca en él un boxeador que lo ponga a prueba.

Por otro lado, habló de Gervonta Davis, Teofimo López y Devin Haney y declaró que ellos no han enfrentado a nadie.

“Ellos no tienen. Jorge es peligros. Es tiene velocidad y poder. Él puede no tener la mejor quijada, pero él es un peleador peligroso. Es rápido y derrotó al mejor Luke Campbell. En las 135, el es el mejor”, dijo García, de manera exagera, sobre su futuro rival y agregó que no quiere oír nada de lo que dicen algunos estos prospectos.

Además, volvió a referirse a Davis, López y Haney y fue aún más tajante con la actualidad que tienen al decir que son buenos peleadores pero que no geniales.

“Ellos no me impresionan. Los rivales que enfrenaron no me impresionan. Podrían decir lo mismo de mi pero adivina qué, yo noqueo (a sus opoenentes) rápido y limpio. Pero López, casi pierde (con Masayoshi Nakatani). Tú hablas todo esto sobre mi y decir que no soy muy técnico pero cuando miro la historia veo a Robinson y Muhammad Ali. Ellos no eran los mejores peleadores técnicos, pero tenían un ritmo, un movimiento, un tempo. Esto se llama vieja escuela y la estoy desarrollando en la era moderna”, señaló Ryan Garcia al compararse, implicitamente, con dos grandes boxeadores.

Por último, el boxeador de Golden Boy Promotion se refirió a Gervonta Davis sobre su futura pelea con Leo Santa Cruz y dijo que temía en una condición de él.

“Quiero que el venza a Leo Santa Cruz, pero estoy asustado por la condición (física) de Gervonta. No quiero que se pierda esta pelea (conmigo). Quiero que derrote a Leo Santa Cruz rápido”, finalizó Ryan Garcia.



