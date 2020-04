Ryan Garcia no para de lanzarle tiros a Gervonta Davis

Aunque la pandemia tiene parado al boxeo, Ryan Garcia no para de desafiar a Gervonta Davis, actual Campeón Mundial Ligero AMB. El boxeador de Golden Boy Promotion quiere tener su primera prueba y piensa que el elegido es el boxeador manejado por Floyd Mayweather.



“Él es un talentoso peleador y tiene técnica para noquear. Pero hay una cosa con la que el no fue bendecido y es la altura. Él nunca va a estar en la distancia para tocarme y a mi no me va importar él”, comenzó a lanzar tiros Garcia sobre su compatriota.



Además, el Rompe Corazones dijo que él es muy pequeño y que no va a estar a la altura y que cuando el vea todos sus recursos Davis va a comenzar a correr y que lo va a tirar.



“Si yo tengo una pelea más y una performance más explosiva él va a correr como una pe#$a. Me escuchaste porque sos una pe#$a”, volvió a señalar el boxeador de Oscar de la Hoya.



Además, el joven boxeador volvió a presionar a Davis al decirle que para derrotar a Francisco Fonseca debió golpearlo en la nunca y que si se desespera con él va terminar noqueado.



“Yo tengo algo para dentro de él. Él puede intentar entrar todo el dí pero va tomar mucha mie#$ porque no soy la persona que el vaya a olvidar”, cerró Ryan Garcia que no para de desafiar Gervonta Davis.

