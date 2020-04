Teofimo López dijo que a Vasyl Lomachenko lo noquea antes octavo asalto y que a Ryan García le gana antes del tercero

El 2019 el mundo del boxeo le confirmó a los fans que Teofimo López, actual Campeón Mundial Libero OMB es una verdadera estrella del deporte de los puños y que es el gran rival que tiene Vasyl Lomachenko.

Sin embargo, el COVID-19 pospuso la pelea que estaba encaminada para realizarse para este por lo que a los fanáticos del box los dejó con la miel entre los labios.

A pesar de esto, Teofimo López habló con ESPN y dijo que Lomachenko no enfrentó a ningún rival como él, aunque dejó claro él tampoco tuvo enfrente a uno como el ucraniano.

“Estamos aquí en Arkansas. Gracias a dios no estamos en Nuevo York. Yo tengo Asma y no puedo estar ahí”, comentó el boxeador a la cadena deportiva sobre la ciudad que se convirtió en el nuevo epicentro de la pandemia.

Por otro lado, López expresó que a los fans son muy importantes para él ya que le dan energía en las peleas, por lo que dejó claro que sin fanáticos no hará ningún combate, aunque Bob Arum, su promotor, tenga pesado llevar adelante una cartelera en junio, julio o agosto.

“Mucha gente piensa que yo solo tengo poder y que no tengo velocidad ni técnica. Pero si miras la pelea contra Richard Commey (victoria por KO 2) no fue un golpe de suerte, sino que tuve timing y miré como iba a tirar la mano derecha”, comentó el boxeador al referirse que es lo que piensan los fanáticos de él y que frente a Lomachenko demostrará que no es solo potencia.

Por otro lado, el estadounidense dijo que cree que es un gran boxeador el ucraniano y que las personas que lo enfrentaron siempre le tuvieron mucho respeto, aunque destacó que Luke Campbell y José Pedraza le hicieron una buena pelea al ucraniano.

“No siento que es el mejor librar por librar. Puede ser Canelo o Crawford, pero no Lomachenko. La gente quiere mirar esta pelea porque cree es lo mejor y el que gane va a ser el campeón indiscutido”, declaró Teófimo.

Por otro lado, el joven boxeador habló sobre la pelea en la que ganó por decisión unánime frente Masayoshi Nakatami y explicó que no fue un buen combate porque no estaba concentrado ya que tenía su mente con problemas personales entre su familia y su esposa.

“Entrené 18 años para este momento y no voy a perder esta oportunidad ni por mi esposa ni por mis hermas. Y fueron dos rounds”, expresó López sobre el combate en el que se consagró campeón del mundo.

Actualmente el boxeador se mantiene en forma en su garaje y comentó que habla con su papá, que es su técnico, como llevar la preparación. Además, dijo que Lomachenko aguanta “menos de ocho rounds.

“Me siento muy orgulloso de eso. Es algo que mucha gente no puede ver y él mira que tengo todas las herramientas para ser el mejor boxeador de esta eran. Me siento muy feliz cuando gente como Tyson Fury habla de estas cosas me motivan”, expresó el estadounidense cuando le comentaron que el británico es un fan de él.

Por último, el boxeador con raíces nicaragüenses habló sobre Ryan Garcia y dijo estaría dispuesta a hacer una pelea con él si le gana a Jorge Linares. Además, Teofimo López dijo que el boxeador de Eddy Reynoso le dura “menos de tres rounds”.

