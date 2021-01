Sumen otro hincha más: Ibai Llanos se une a la moda de saludar a Millos

Sin duda alguna, el 2020 sirvió para algunas plataformas digitales terminaran por reventar y posicionarse como las nuevas tendencias en internet. Una de ellas fue Twitch y con ella muchos creadores de contenido terminaron por establecerse como grandes influenciadores en las redes sociales.

Una de las grandes sensaciones de la internet y de las transmisiones en vivo por Twitch es el caster español, Ibai Llanos. En 2020, fue elegido como el 'Mejor Streamer' del año y fue uno de youtubers/streamers que más creció en las redes sociales aprovechando la pandemia y acogiendo un enorme público en España y todo Latinoamérica.

Con más de 3 millones de seguidores en Twitch y en YouTube, Ibai también se unió a lo que parece convertirse en la moda de saludar a Millonarios. En vivo, hizo lo mismo que Auronplay y grabó un clip para el conjunto Embajador que no tardó en viralizarse. De hecho, el propio club lo posteó en sus redes sociales.

Después de Auroplay, Ibai Llanos se sumó a los saludos virales para Millonarios:

Para quienes se familiarizan en Colombia con Ibai Llanos, el español es muy reconocido en la comunidad del 'streaming' por castear/narrar grandes eventos 'gaming', sobre todo del juego 'League of Legends'. Es gran amigo de Sergio 'Kun' Agüero, Thibaut Courtois, Neymar, Lionel Messi, le gusta el fútbol, comenta la 'Batalla de Gallos', es hincha de Boca Juniors y comparte 'gameplays' de videojuegos como Rust, Among Us, entre otros.

