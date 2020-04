Inesperado: para Canelo Álvarez, DAZN podría cambiar Golovkin por McGregor

Los fanáticos del boxeo están esperando que a la salida de la emergencia sanitaria que ha provocado en el mundo la pandemia de coronavirus pueda por fin concretarse la trilogía de combates entre el mexicano Saúl "El Canelo Álvarez" y el uzbeko Gennady Golovkin. Aunque por lo que dejó ver en sus últimas declaraciones públicas, es al propio campeón mundial de peso mediano de AMB, FIB y CMB a quien menos le entusiasma la idea.

"Es todo un rumor. Ya he dicho que tuve 24 rounds con él y no hay necesidad", le dijo el Tapatío a Fox Sports, bajando el grado de entusiasmo que existe porque esta pelea pueda concretarse pronto. Aunque también reconoció: "Si es un buen negocio para mí, por qué no? Como siempre, lo importante es hacer las mejores peleas para la afición y seguir manteniéndome".

Y precisamente hablando de negocios, sorprendió la información que avanzó el periodista Chris Mannix, de Sports Illustrated, al decir que desde DAZN, firma con que Canelo ha firmado el contrato más alto de la historia del deporte, manejan la posibilidad de que Conor McGregor rete en el cuadrilátero al mexicano como hizo en el pasado, y sin éxito, ante Floyd Mayweather.

El WBC se enorgullece y se siente honrado de contar con @Canelo en la Campaña "Deportes Unidos Por México"; uno de los más grandes embajadores del boxeo en la actualidad. Saúl es un orgulloso mexicano y ha expresado su solidaridad total.#DeportesUnidosPorMx pic.twitter.com/O815ywIb4G — World Boxing Council (@WBCBoxing) April 6, 2020

Aquel combate entre el excampeón de UFC y el que para muchos es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos fue récord en Pay Per View y es la posibilidad de repetir una experiencia similar lo que tienta a la cadena televisiva.

"Canelo está programado para pelear contra Gennady Golovkin en el otoño, pero le quedan muchas peleas por este acuerdo de DAZN que lo llevará a sus 30 años. Uno de los oponentes en perspectiva no podría ser otro que Conor McGregor", dijo el periodista en entrevista para DAZN. Una verdadera sorpresa.

