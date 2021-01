Dura advertencia de Iván Mejía a Rueda: "Profe, lo que no sirve que no estorbe"

Una vez más, Iván Mejía Álvarez encendió las redes sociales con un trino suyo. Aprovechando que la Selección Colombia lo presentó como nuevo DT, el periodista le mandó una advertencia por redes para que pueda hacer su trabajo tranquilo con la Tricolor.

Una vez más, y fiel a su estilo, Iván Mejía no se guardó nada y le pegó durísimo a los jugadores de la Selección Colombia. El comunicador volvió a repetir la versión de que los futbolistas colombianos, referentes, 'le hicieron el cajón' a Queiroz para sacarlo del combinado patrio.

Por eso, Mejía le mandó un mensaje a Reinaldo avisándole que esta vez tiene que tener mano más dura. El que no le ayude a tirar del carro, que no vista más la camiseta amarilla. Así, le dio un consejo que abrió toda la polémica: "Lo que no sirve, que no estorbe".

Profesor Reynaldo, si los “ señoritos” no quieren ayudar a tirar del carro ,sácalos e inicia ya la renovación. Varios de ellos deben pagar su deshonestidad con el país al “ parársele” al DT anterior.

Lo que no sirva que no estorbe!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 14, 2021

Desde hace varios meses, Iván viene insistiendo en sus redes sociales que los jugadores son los únicos culpables de las goleadas sufridas ante Uruguay y Ecuador. Lo hicieron solo para presionar la salida del técnico portugués, según el periodista.

Lee También