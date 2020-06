Jack Catterall le dejó un recordatorio a José Ramírez

Jack Catterall no quiere que se dilate su combate ante José Ramírez, puesto que es el retador obligatorio al cinturón súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo que ostenta el nacido en California.

con 26 años y 25 combates realizados como profesional, con 25 victorias, El Gato es otra de las estrellas en ascenso del boxeo británico, que ha crecido mucho en los últimos años, dominando, por ejemplo, la escena de los pesos pesados.

"Soy obligatorio para Ramírez y él tendrá que cumplirlo en algún momento. Por supuesto, él no quiere pelear conmigo, no va a ser una gran recompensa en lugar de pelear contra Josh Taylor por una unificación que involucre los cuatro cinturones de título mundiales", expresó Catterall.

Y agregó: "Veo algunas debilidades en él. Es un buen luchador y los títulos mundiales no se entregan solos. Pero veo algunas cosas al estudiarlo que podré capitalizar cuando peleemos. Siento que me estoy poniendo más en forma, más inteligente y más fuerte cada día que pasa. Cuando sea mi momento, no se me negará".

Catterall aseguró que se las ha ingeniado para mantenerse en forma durante el aislamiento al que obligó la propagación de la pandemia de coronavirus y dijo estar convencido de haberse ganado la oportunidad de pelear por un título mundial. "He vencido a la mayoría de los mejores luchadores domésticos en los últimos años, así que cuando regrese el boxeo, comenzaré a correr y continuaré con mi misión de capturar un título mundial", concluyó.

