Jackie Nava dijo cómo quiere que la recuerden los fanáticos mexicanos

Jackie Nava ya es una leyenda. Para quien no lo considere así, basta con recordar que es la primera campeona mundial en la historia del Consejo Mundial de Boxeo. A sus 40 años, con una exitosa carrera a sus espaldas, la mexicana está buscando un último objetivo antes de colgar los guantes.

"No me puedo retirar sin enfrentar a la Barby", dijo en referencia a la posibilidad de concretar de una vez por todas el combate contra la actual campeona mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo que se le negó a lo largo de sus 18 años de carrera y que otra vez fue puesto en suspenso a causa de la propagación de la pandemia de coronavirus.

Es que ya estaba todo listo para que este cara a cara sucediera finalmente el 9 de mayo, pero debió ser suspendido por esta emergencia sanitaria que atraviesa al mundo entero. "Se ha calentando la pelea, ambas tenemos carreras largas y exitosas. Se va a dar, pero se tiene que programar para que tanto ella como yo podamos entrenar a gusto. Nada más esperemos que se den las condiciones", destacó.

¿ Eres de los que : “ vamos a ver si funciona “ o “ vamos hacer que funcione “ ? ���������� pic.twitter.com/6MdA8VdBow — Jackie Nava�� (@JACKIENAVA_of) May 8, 2020

Sabiendo que esta podría ser el combate que le ponga el broche de oro a una carrera de altibajos pero de mucho sacrifició, Jackie Nava se refirió al legado que le gustaría dejar en el boxeo mexicano: "Quiero que me recuerden como una peleadora perseverante, sin esta cualidad me hubiera retirado por lo menos en otras cuatro ocasiones anteriores. Dejé huella como boxeadora gracias a no rendirme y a seguir pese a las dificultades".

El último combate de Jackie Nava la reencontro con otra leyenda del pugilismo femenino como Marcela La Tigresa Acuña, en un cara a cara que las tarjetas de los jueces dieron por empatado y que tuvo lugar en el Estadio de Beisbol Agustin Flores Contreras, Puerto Vallarta.

